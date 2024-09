Les implémentations Salesforce peuvent nécessiter un investissement important, et les organisations doivent le rentabiliser dès que possible. Cependant, mettre en œuvre Salesforce peut s’avérer une tâche ardue et fastidieuse. La mise en place d’une solution qui répond à vos besoins et à vos modèles économiques nécessite généralement un développement personnalisé, ce qui entraîne des coûts et des risques considérables.

IBM Accelerators for Salesforce fournit une bibliothèque de composants prédéfinis qui peuvent être utilisés pour implémenter rapidement des dizaines de cas d’utilisation courants dans Salesforce en quelques clics et sans codage. Faites glisser, déposez et configurez des composants pour des fonctionnalités telles que des annonces, des actualités, des échanges d’idées et des parcours d’apprentissage afin de créer une expérience attrayante et personnalisée qui s’affranchit du look and feel de Salesforce.

Nous avons développé ces accélérateurs en nous appuyant sur l’expertise que nous avons acquise au travers des milliers de projets impliquant des services Salesforce que nous avons menés à bien. Ils sont désormais disponibles à l’achat et peuvent être utilisés dans le cadre de vos projets.