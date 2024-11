IBM 7226 Le stockage multimédia est un boîtier 1U pouvant accueillir jusqu'à quatre lecteurs de bandes, DVD ou RDX. Ce boîtier fait partie du portefeuille IBM Storage, conçu pour étendre les serveurs IBM Power, et est compatible avec d'autres systèmes OEM.

IBM 7226 Multimedia Storage Enclosure unité montée en rack fonctionnalité deux baies de lecteur pouvant accueillir un ou deux lecteurs de bandes, un ou deux lecteurs de disques amovibles RDX et jusqu'à quatre lecteurs de DVD-RAM de conception mince. Mélangez les entraînements dans n'importe quelle combinaison de technologie d'entraînement ou d'interface électronique dans un seul 7226 Multimedia Storage Enclosure. Les options d'interface SAS, USB et Fibre Channel à haute vitesse et la compatibilité avec de nombreux dispositifs de stockage permettent de protéger les données sur les systèmes critiques IBM Power Systems, IBM Power, BladeCenter et IBM PureFlex. Les applications haute densité utilisant des lecteurs de bandes SAS LTO Ultrium 8, 7, 6 et 5 sont disponibles sur Power8 et POWER7.