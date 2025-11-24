Dans cet épisode du IBM Technologie Summit, le 2 décembre à 12h00 ET, Dinesh Nirmal, vice-président senior de IBM Software, s’entretient avec Neel Sundaresan, directeur général de l’automatisation et de l’IA. Ensemble, ils examinent comment l’IA est sur le point de remodeler la productivité des développeurs et la modernisation des entreprises.

Dinesh partagera comment la pile logicielle cloud hybride ouverte d’IBM est prête à simplifier la complexité, à accélérer la modernisation et à déverrouiller de véritables résultats commerciaux. Neel fera ensuite une démonstration en direct de Project Bob, le nouvel IDE agentique d’IBM conçu pour aider les développeurs à se moderniser plus rapidement, à automatiser de manière plus sécurisée et à innover en permanence.

Vous découvrirez en exclusivité comment Bob associe l’IA hybride, l’intelligence agentique et la sécurité intégrée pour transformer la façon dont les équipes construisent et font évoluer les logiciels.

Si vous êtes curieux de connaître la prochaine ère de la livraison intelligente de logiciels et la façon dont l’IA pourrait redéfinir votre workflow, ne manquez pas cette session.