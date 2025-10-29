Intelligence artificielle Automatisation informatique

L’avenir des opérations IBM Z intelligentes et basées sur les données avec Db2 for z/OS Agent

Présentation d’IBM® Db2 for z/OS Agent, conçu pour simplifier les opérations IBM Z grâce à des interactions naturelles et conversationnelles.

Publié 10/29/2025
Illustration d’un homme assis devant un ordinateur portable avec des icônes de chat, de formulaires et de calendrier sur les côtés

Auteurs

Gandhi Ambalavanan

Product Manager, Data & AI on IBM Z

IBM

Martin Schneider

Leader, Development and PM, Z Data Integration and AI

IBM

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

Présentation de Db2 for z/OS Agent, l’assistant alimenté par l’IA d’IBM, conçu pour simplifier les opérations du mainframe grâce à des interactions conversationnelles naturelles.

L’IA générative a largement dépassé les chatbots et les moteurs de recommandation. Désormais, l’IA écrit du code, génère des images et redéfinit même nos méthodes de recherche. Mais la prochaine frontière est encore plus transformatrice : des agents IA ou des coéquipiers numériques qui comprennent le contexte, raisonnent sur la complexité et fournissent des informations exploitables en temps réel. Pour les entreprises qui utilisent des systèmes stratégiques tels qu’IBM Z, cette évolution n’est pas seulement passionnante, elle est essentielle. 

Un nouveau chapitre des opérations IBM Z apparaît avec Db2 for z/OS Agent en son centre. 

Une opportunité pour les entreprises  

La gestion des systèmes n’a jamais été complexe, en particulier pour les entreprises, où 1) les équipes sont à rude épreuve et les connaissances sont souvent cloisonnées ; 2) l’intégration de nouveaux talents est un processus lent et gourmand en ressources ; et 3), le dépannage implique souvent de passer d’un tableau de bord à un autre, de déchiffrer les journaux et de s’appuyer sur des connaissances informelles, ce qui ralentit les opérations et augmente les risques.

Les agents IA ne sont pas un luxe, mais une nécessité stratégique pour les entreprises. Les entreprises qui le comprennent et adoptent les agents IA de manière réfléchie bénéficieront d’une multitude d’opportunités, pour :

  • Renforcer l’expertise humaine grâce à l’IA : au lieu de devoir mémoriser des détails ou fouiller dans la documentation pour résoudre un problème, votre équipe peut désormais simplement poser des questions, du type « Qu’est-ce qui a changé dans mes index la nuit dernière ? » ou « Y a-t-il des anomalies dans les transactions d’hier ? » ou « Quel sous-système fonctionne en ce moment ? ».
  • Déverrouiller des informations à partir de données précieuses et sécurisées grâce à l’IA : IBM Z est comme un coffre-fort qui contient vos données les plus précieuses, étroitement sécurisées et réglementées. Mais l’accès aux informations à partir de ce coffre-fort peut s’avérer lent et complexe. Imaginez maintenant un banquier IA posté à la fenêtre du coffre-fort. Ce banquier ne dort jamais, n’oublie jamais et répond toujours avec précision. Vous pouvez lui poser une question en français courant et obtenir instantanément des informations exploitables.

C’est la promesse de l’agent Db2 for z/OS, conçu pour simplifier les opérations IBM Z grâce à des interactions naturelles et conversationnelles.

Pourquoi cela est important et comment booster vos DBA ?

Le passage des tableaux de bord au dialogue est bien plus qu’un simple changement d’interface utilisateur, c’est une nouvelle façon de travailler. Voici ce qu’il déverrouille :

  • Des opérations simplifiées : une seule interface conversationnelle pour toutes vos questions.
  • Des décisions plus rapides : des informations en temps réel en quelques secondes, et non en quelques heures.
  • Réduction du déficit de compétences : les jeunes employés apprennent plus vite sans ralentir les experts.
  • Résilience accrue : les équipes peuvent réagir aux problèmes de manière proactive, et non réactive.

Avant les agents IA, un DBA senior pouvait passer des heures à comparer les sous-systèmes, à extraire des journaux et à encadrer les plus jeunes, tout en gérant un incident de gravité 1. Avec l’agent Db2 for z/OS, ce même administrateur peut poser une seule question et obtenir une réponse contextuelle en langage naturel en quelques secondes. Et lorsqu’un DBA junior pose la même question, l’agent fournit non seulement la réponse, mais il explique également le raisonnement sous-jacent.

Chaque interaction devient un moment d’enseignement. Au fil du temps, toute l’équipe progresse.

L’architecture de Db2 for z/OS Agent

L’agent Db2 for z/OS repose sur une architecture d’IA en couches. Voici comment les couches d’agent Db2 for z/OS fonctionnent ensemble :

  • Db2 13 for z/OS est le système de base de données sur IBM Z, qui contient des données critiques et agit comme votre coffre-fort.
  • IBM watsonx Assistant for Z est la plateforme conversationnelle. C’est la voix de l’assistant, qui accueille et répond aux utilisateurs. 
  • Les LLM (via watsonx.ai) sont le cerveau qui comprend et traite les requêtes, formule des réponses, pour répondre dans un langage naturel.
  • Z RAG + Db2 Index Files offrent un accès rapide et structuré aux connaissances pertinentes, ce qui améliore les performances de recherche et aide l’assistant à trouver rapidement les bons documents.
  • Les pilotes ODBC sont des composants logiciels qui permettent à l’assistant d’accéder aux données d’une base de données. Il agit comme un traducteur qui aide l’assistant en convertissant les requêtes dans un format que la base de données comprend et en renvoyant la réponse à l’assistant.
  • OpenShift est une infrastructure de construction ouverte et évolutive qui permet que tout fonctionne sans heurts.

Cette architecture garantit que les informations sont fournies de manière sécurisée, fiable et en temps réel, sans compromettre l’intégrité des systèmes sous-jacents.

Le nouveau membre de l’équipe : Db2 for z/OS Agent

L’agent Db2 for z/OS n’est pas réservé aux administrateurs de bases de données. Il s’adresse à toute l’équipe :

  • Programmeurs système : surveiller la santé et les tendances du sous-système. 
  • Responsables informatiques : accélérer l’intégration et le transfert des connaissances. 
  • Équipes opérationnelles : diagnostiquer les problèmes plus rapidement et réduire les temps d’arrêt. 
  • Nouvelles recrues : apprendre sur le terrain sans ralentir l’équipe. 

En bref, il s’agit d’un multiplicateur de force pour chaque rôle dans l’écosystème IBM Z.

Les agents IA ne remplacent pas les humains, ils font équipe avec eux. Comme l’a dit Jorge Amar de McKinsey, « nous entrons dans un monde où vous devrez à la fois considérer votre personnel comme un agent et comme un être humain ». IBM Z mène ce changement avec Db2 for z/OS Agent, en plaçant l’IA directement au cœur des opérations, un prompt à la fois. 

Envie de voir la solution en action ? Parlez à l’équipe qui se trouve derrière l’agent. L’avenir des opérations IBM Z est là, et il est conversationnel. 

En savoir plus sur Db2 for z/OS Agent

Découvrir IBM watsonx Assistant for z, la plateforme d’exécution

En savoir plus Découvrir IBM Db2 for z/OS En savoir plus sur IBM watsonx Assistant for z