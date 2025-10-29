L’avenir des opérations IBM Z intelligentes et basées sur les données avec Db2 for z/OS Agent

La gestion des systèmes n’a jamais été complexe, en particulier pour les entreprises, où 1) les équipes sont à rude épreuve et les connaissances sont souvent cloisonnées ; 2) l’intégration de nouveaux talents est un processus lent et gourmand en ressources ; et 3), le dépannage implique souvent de passer d’un tableau de bord à un autre, de déchiffrer les journaux et de s’appuyer sur des connaissances informelles, ce qui ralentit les opérations et augmente les risques.

Les agents IA ne sont pas un luxe, mais une nécessité stratégique pour les entreprises. Les entreprises qui le comprennent et adoptent les agents IA de manière réfléchie bénéficieront d’une multitude d’opportunités, pour :

au lieu de devoir mémoriser des détails ou fouiller dans la documentation pour résoudre un problème, votre équipe peut désormais simplement poser des questions, du type « Qu’est-ce qui a changé dans mes index la nuit dernière ? » ou « Y a-t-il des anomalies dans les transactions d’hier ? » ou « Quel sous-système fonctionne en ce moment ? ». Déverrouiller des informations à partir de données précieuses et sécurisées grâce à l’IA : IBM Z est comme un coffre-fort qui contient vos données les plus précieuses, étroitement sécurisées et réglementées. Mais l’accès aux informations à partir de ce coffre-fort peut s’avérer lent et complexe. Imaginez maintenant un banquier IA posté à la fenêtre du coffre-fort. Ce banquier ne dort jamais, n’oublie jamais et répond toujours avec précision. Vous pouvez lui poser une question en français courant et obtenir instantanément des informations exploitables.

C’est la promesse de l’agent Db2 for z/OS, conçu pour simplifier les opérations IBM Z grâce à des interactions naturelles et conversationnelles.