L’avenir des opérations IBM Z intelligentes et basées sur les données avec Db2 for z/OS Agent
Présentation de Db2 for z/OS Agent, l’assistant alimenté par l’IA d’IBM, conçu pour simplifier les opérations du mainframe grâce à des interactions conversationnelles naturelles.
L’IA générative a largement dépassé les chatbots et les moteurs de recommandation. Désormais, l’IA écrit du code, génère des images et redéfinit même nos méthodes de recherche. Mais la prochaine frontière est encore plus transformatrice : des agents IA ou des coéquipiers numériques qui comprennent le contexte, raisonnent sur la complexité et fournissent des informations exploitables en temps réel. Pour les entreprises qui utilisent des systèmes stratégiques tels qu’IBM Z, cette évolution n’est pas seulement passionnante, elle est essentielle.
Un nouveau chapitre des opérations IBM Z apparaît avec Db2 for z/OS Agent en son centre.
La gestion des systèmes n’a jamais été complexe, en particulier pour les entreprises, où 1) les équipes sont à rude épreuve et les connaissances sont souvent cloisonnées ; 2) l’intégration de nouveaux talents est un processus lent et gourmand en ressources ; et 3), le dépannage implique souvent de passer d’un tableau de bord à un autre, de déchiffrer les journaux et de s’appuyer sur des connaissances informelles, ce qui ralentit les opérations et augmente les risques.
Les agents IA ne sont pas un luxe, mais une nécessité stratégique pour les entreprises. Les entreprises qui le comprennent et adoptent les agents IA de manière réfléchie bénéficieront d’une multitude d’opportunités, pour :
C’est la promesse de l’agent Db2 for z/OS, conçu pour simplifier les opérations IBM Z grâce à des interactions naturelles et conversationnelles.
Le passage des tableaux de bord au dialogue est bien plus qu’un simple changement d’interface utilisateur, c’est une nouvelle façon de travailler. Voici ce qu’il déverrouille :
Avant les agents IA, un DBA senior pouvait passer des heures à comparer les sous-systèmes, à extraire des journaux et à encadrer les plus jeunes, tout en gérant un incident de gravité 1. Avec l’agent Db2 for z/OS, ce même administrateur peut poser une seule question et obtenir une réponse contextuelle en langage naturel en quelques secondes. Et lorsqu’un DBA junior pose la même question, l’agent fournit non seulement la réponse, mais il explique également le raisonnement sous-jacent.
Chaque interaction devient un moment d’enseignement. Au fil du temps, toute l’équipe progresse.
L’agent Db2 for z/OS repose sur une architecture d’IA en couches. Voici comment les couches d’agent Db2 for z/OS fonctionnent ensemble :
Cette architecture garantit que les informations sont fournies de manière sécurisée, fiable et en temps réel, sans compromettre l’intégrité des systèmes sous-jacents.
L’agent Db2 for z/OS n’est pas réservé aux administrateurs de bases de données. Il s’adresse à toute l’équipe :
En bref, il s’agit d’un multiplicateur de force pour chaque rôle dans l’écosystème IBM Z.
Les agents IA ne remplacent pas les humains, ils font équipe avec eux. Comme l’a dit Jorge Amar de McKinsey, « nous entrons dans un monde où vous devrez à la fois considérer votre personnel comme un agent et comme un être humain ». IBM Z mène ce changement avec Db2 for z/OS Agent, en plaçant l’IA directement au cœur des opérations, un prompt à la fois.
Envie de voir la solution en action ? Parlez à l’équipe qui se trouve derrière l’agent. L’avenir des opérations IBM Z est là, et il est conversationnel.
En savoir plus sur Db2 for z/OS Agent
Découvrir IBM watsonx Assistant for z, la plateforme d’exécution