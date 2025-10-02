Java à 30 ans et au-delà : comment IBM assure l’avenir de Java

IBM lance une gamme prometteuse de quatre nouvelles solutions qui propulseront Java pour les entreprises vers l’avenir.
Peu de langages de programmation ont égalé la longévité et l’impact de Java. Près de trois décennies après son lancement, Java reste le langage backend nº 1 pour les entreprises et se classe régulièrement nº 2 ou nº 3 dans le classement mondial des langages les plus utilisés par les développeurs (indice TIOBE / classement RedMonk).
Qu’il s’agisse d’alimenter des systèmes financiers et des applications gouvernementales ou de mettre en œuvre des workloads modernes basés sur l’IA, l’adaptabilité et la robustesse de Java ont consolidé son rôle de pilier de l’informatique d’entreprise.
Java continue de prospérer grâce aux éléments suivants :
Pour les entreprises qui utilisent des workloads essentielles, ces atouts sont synonymes de risques réduits, de performance prévisible et de valeur à long terme.
Malgré ses atouts, le paysage Java évolue :
Les entreprises ont besoin d’une voie qui préserve leurs investissements dans les applications stratégiques tout en libérant l’agilité des architectures modernes cloud natives.
IBM redéfinit les possibilités offertes par Java pour les entreprises en sécurisant vos systèmes stratégiques à long terme, en accélérant la modernisation et en ouvrant la voie à de nouvelles innovations audacieuses dans le domaine du cloud hybride et des workloads pilotés par l’IA.
S’appuyant sur des décennies de leadership, IBM fait évoluer Java pour l’ère de l’entreprise en vous permettant de protéger et d’optimiser vos investissements actuels, de moderniser et d’étendre vos systèmes à votre rythme et de lancer de nouvelles applications et microservices grâce à des environnements d’exécution et des outils de développement de pointe.
L’objectif n’est pas simplement de continuer à exister, mais également de tracer la voie à suivre. L’avenir de votre parc Java d’entreprise n’est pas seulement prometteur, il est illimité. À cette fin, IBM lance une gamme passionnante de nouvelles solutions qui propulseront Java pour les entreprises vers l’avenir :
IBM s’engage à garantir la sécurité et la conformité de vos applications Java 8 existantes aussi longtemps que vous en aurez besoin.
La migration de Java 8 vers des versions LTS plus récentes (Java 11, 17 ou 21) et des environnements d’exécution modernes peut nécessiter d’importantes ressources. IBM a automatisé et simplifié le processus en proposant une technologie pouvant :
Quelle que soit la direction que prennent vos applications d’entreprise, JSphere Suite vous met en bonne voie pour les moderniser. Au cœur de cette transformation se trouve l’Application Modernization Accelerator (AMA) : votre centre de commande pour évaluer, planifier et exécuter les migrations avec précision.
L’AMA vous offre une vue claire et fondée sur les données de l’ensemble de votre parc d’applications, et met en évidence les efforts, les coûts et la complexité nécessaires pour atteindre votre environnement d’exécution cible. L’outil s’intègre ensuite directement à votre IDE afin d’automatiser les migrations, d’accélérer le développement et de permettre à vos applications de fonctionner dans leur nouvel environnement plus rapidement que prévu. Résultat ? Un temps d’arrêt minimal, une agilité maximale et un accès direct aux environnements d’exécution Java modernes sans interruption.
IBM fournit Java partout où vos workloads s’exécutent. Avec des environnements d’exécution de destination conçus pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et à la croissance de demain, aussi bien sur site que dans le cloud, sur des machines virtuelles ou dans des conteneurs, votre chemin est clair et la technologie est prête à vous soutenir :
Fournis dans le cadre de JSphere Suite for Java, ces outils offrent une expérience Java cloud native cohérente, que ce soit sur site, dans le cloud public ou à la périphérie (edge), et vous aident à pérenniser votre stratégie en matière d’applications.
La prochaine frontière pour Java réside dans les systèmes autonomes pilotés par l’IA :
Quarkus est bien positionné pour accompagner les équipes dans la création d’applications intégrant l’IA ou d’IA agentique qui sont évolutives, sécurisées et optimisées pour répondre aux exigences des clients professionnels.
Java pour les entreprises entre dans son chapitre le plus passionnant à ce jour, et IBM se tient prêt à vous guider dans cette aventure. Riche d’une expérience inégalée et d’un bilan éprouvé en matière d’innovation pour les entreprises, IBM vous offre la stabilité nécessaire aujourd’hui et les capacités de transformation dont vous aurez besoin demain.
De la sécurisation et l’optimisation de votre parc Java actuel à l’automatisation de la modernisation à une échelle sans précédent, en passant par la mise en œuvre de performances cloud natives et d’applications agentiques alimentées par l’IA, la suite JSphere d’IBM vous offre les outils nécessaires pour avancer avec confiance et rapidité. Il s’agit de bien plus qu’une simple mise à niveau : c’est une réinvention de ce que Java peut apporter à votre entreprise.
Pour les responsables informatiques, le choix est clair : saisissez l’occasion, tirez parti de l’innovation d’IBM et appuyez-vous sur Java au cours des 30 prochaines années afin d’obtenir vos meilleurs résultats. L’avenir de Java pour les entreprises est déjà là. Avec IBM, vous pouvez protéger vos investissements stratégiques, vous moderniser rapidement et être à la pointe de la prochaine vague d’innovation en matière de technologies cloud natives et d’IA. Bâtissons ensemble les 30 prochaines années de Java.
Pour en savoir plus, rendez-vous au TechXchange 2025
Découvrez la gamme de produits Java
Session sur la feuille de route pour le développement d’applications : 2966 (mardi 7 octobre à 10h30)
Découvrez comment IBM s’engage à assurer l’avenir de Java