Java à 30 ans et au-delà : comment IBM assure l’avenir de Java

IBM redéfinit les possibilités offertes par Java pour les entreprises en sécurisant vos systèmes stratégiques à long terme, en accélérant la modernisation et en ouvrant la voie à de nouvelles innovations audacieuses dans le domaine du cloud hybride et des workloads pilotés par l’IA.

S’appuyant sur des décennies de leadership, IBM fait évoluer Java pour l’ère de l’entreprise en vous permettant de protéger et d’optimiser vos investissements actuels, de moderniser et d’étendre vos systèmes à votre rythme et de lancer de nouvelles applications et microservices grâce à des environnements d’exécution et des outils de développement de pointe.

L’objectif n’est pas simplement de continuer à exister, mais également de tracer la voie à suivre. L’avenir de votre parc Java d’entreprise n’est pas seulement prometteur, il est illimité. À cette fin, IBM lance une gamme passionnante de nouvelles solutions qui propulseront Java pour les entreprises vers l’avenir :