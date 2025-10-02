Intelligence artificielle Automatisation informatique

Java à 30 ans et au-delà : comment IBM assure l’avenir de Java

Publié 10/02/2025

Marc Haberkorn

IBM lance une gamme prometteuse de quatre nouvelles solutions qui propulseront Java pour les entreprises vers l’avenir.

Peu de langages de programmation ont égalé la longévité et l’impact de Java. Près de trois décennies après son lancement, Java reste le langage backend nº 1 pour les entreprises et se classe régulièrement nº 2 ou nº 3 dans le classement mondial des langages les plus utilisés par les développeurs (indice TIOBE / classement RedMonk).

Qu’il s’agisse d’alimenter des systèmes financiers et des applications gouvernementales ou de mettre en œuvre des workloads modernes basés sur l’IA, l’adaptabilité et la robustesse de Java ont consolidé son rôle de pilier de l’informatique d’entreprise.

Pourquoi Java reste en tête

Java continue de prospérer grâce aux éléments suivants :

  • Indépendance : « Écrire une fois, exécuter partout », la promesse de Java s’avère encore plus importante dans un monde de cloud hybride.
  • Sécurité et fiabilité d’entreprise : ayant fait ses preuves dans les secteurs réglementés, Java alimente plus de 90 % des entreprises citées au classement Fortune 500.
  • Écosystème massif : avec des millions de développeurs, de vastes bibliothèques et des décennies d’optimisations, près de 19 millions d’emplois de développeurs Java seront créés d’ici 2026.
  • Garanties de compatibilité : assurer la longévité des applications sans réécriture constante.

Pour les entreprises qui utilisent des workloads essentielles, ces atouts sont synonymes de risques réduits, de performance prévisible et de valeur à long terme.

Quatre défis majeurs subsistent

Malgré ses atouts, le paysage Java évolue :

  1. Augmentation des coûts de maintenance des logiciels pour les anciennes versions de Java, telles que Java 8.
  2. Complexité de la migration pour les applications monolithiques de grande envergure et les bibliothèques open source.
  3. Pression pour moderniser les workloads hybrides dans le cloud et pilotés par l’IA.
  4. Déficit de compétences dans les technologies Java traditionnelles et émergentes.

Les entreprises ont besoin d’une voie qui préserve leurs investissements dans les applications stratégiques tout en libérant l’agilité des architectures modernes cloud natives.

Les 30 prochaines années : l’innovation pour assurer l’avenir de Java avec IBM

IBM redéfinit les possibilités offertes par Java pour les entreprises en sécurisant vos systèmes stratégiques à long terme, en accélérant la modernisation et en ouvrant la voie à de nouvelles innovations audacieuses dans le domaine du cloud hybride et des workloads pilotés par l’IA.

S’appuyant sur des décennies de leadership, IBM fait évoluer Java pour l’ère de l’entreprise en vous permettant de protéger et d’optimiser vos investissements actuels, de moderniser et d’étendre vos systèmes à votre rythme et de lancer de nouvelles applications et microservices grâce à des environnements d’exécution et des outils de développement de pointe.

L’objectif n’est pas simplement de continuer à exister, mais également de tracer la voie à suivre. L’avenir de votre parc Java d’entreprise n’est pas seulement prometteur, il est illimité. À cette fin, IBM lance une gamme passionnante de nouvelles solutions qui propulseront Java pour les entreprises vers l’avenir :

1. Prise en charge étendue pour la stabilité de l’entreprise

IBM s’engage à garantir la sécurité et la conformité de vos applications Java 8 existantes aussi longtemps que vous en aurez besoin.

  • Prise en charge des bibliothèques open source : exécutez vos applications en toute sécurité sur Java 8 après la fin de la prise en charge par la communauté. Continuez à utiliser Spring Boot/Framework et Struts dans vos applications existantes grâce à des correctifs de sécurité prêts à l’emploi et aux accords de niveau de service (SLA) d’IBM pour le support et les correctifs.
  • Prise en charge étendue de Java 8 : bien au-delà des délais fixés par la communauté, ce qui est essentiel pour les entreprises ayant des dépendances complexes qui rendent les mises à niveau immédiates difficiles.
  • IBM Semeru Runtimes : des versions sécurisées et prêtes pour la production de Java SE (OpenJ9) avec prise en charge à long terme (LTS).

2. Outils de modernisation : jusqu’à 95 % des efforts automatisés

La migration de Java 8 vers des versions LTS plus récentes (Java 11, 17 ou 21) et des environnements d’exécution modernes peut nécessiter d’importantes ressources. IBM a automatisé et simplifié le processus en proposant une technologie pouvant :

  • Analyser votre base de code existante afin d’identifier les modifications nécessaires. Visualisez votre parc et évaluez les applications, ainsi que les messages, les bibliothèques et les sources de données qu’elles utilisent.
  • Planifier et hiérarchiser l’environnement d’exécution approprié ainsi que le calendrier pour chaque application à migrer, et déterminer la solution la mieux adaptée à chaque application de votre parc.
  • Automatiser les mises à jour de code et les ajustements de configuration, réduisant ainsi jusqu’à 95 % les efforts de migration manuels.
  • S’intégrer aux IDE et aux pipelines CI/CD afin de rationaliser le déploiement tout au long du développement, des tests et de la production.

Quelle que soit la direction que prennent vos applications d’entreprise, JSphere Suite vous met en bonne voie pour les moderniser. Au cœur de cette transformation se trouve l’Application Modernization Accelerator (AMA) : votre centre de commande pour évaluer, planifier et exécuter les migrations avec précision.

L’AMA vous offre une vue claire et fondée sur les données de l’ensemble de votre parc d’applications, et met en évidence les efforts, les coûts et la complexité nécessaires pour atteindre votre environnement d’exécution cible. L’outil s’intègre ensuite directement à votre IDE afin d’automatiser les migrations, d’accélérer le développement et de permettre à vos applications de fonctionner dans leur nouvel environnement plus rapidement que prévu. Résultat ? Un temps d’arrêt minimal, une agilité maximale et un accès direct aux environnements d’exécution Java modernes sans interruption.

3. Java hybride dans le cloud : des capacités cloud natives partout

IBM fournit Java partout où vos workloads s’exécutent. Avec des environnements d’exécution de destination conçus pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et à la croissance de demain, aussi bien sur site que dans le cloud, sur des machines virtuelles ou dans des conteneurs, votre chemin est clair et la technologie est prête à vous soutenir :

  • Enterprise Application Services for Java (EASeJ) : une plate-forme IBM entièrement gérée qui aide les entreprises à créer, déployer et exécuter des applications Java sur Liberty dans le cloud.
  • Extension d'exécution modernisée (MoRE) : permet de gérer les workloads Liberty depuis WebSphere Application Server ND avec les applications WebSphere traditionnelles à l'aide de l'administration WAS-ND.
  • IBM WebSphere Liberty : une exécution rapide, flexible et conviviale pour les applications Java d'entreprise exécutées sur des serveurs bare metal, des machines virtuelles, des conteneurs ou des environnements hybrides et multi-cloud.

Fournis dans le cadre de JSphere Suite for Java, ces outils offrent une expérience Java cloud native cohérente, que ce soit sur site, dans le cloud public ou à la périphérie (edge), et vous aident à pérenniser votre stratégie en matière d’applications.

4. Étendre Java aux applications agentiques

La prochaine frontière pour Java réside dans les systèmes autonomes pilotés par l’IA :

  • IBM fait évoluer ses environnements d’exécution et ses outils Java cloud natifs afin d’intégrer directement les grands modèles de langage (LLM) et d’autres capacités d’IA dans les applications Java.
  • Prise en charge des architectures agentiques, c’est-à-dire des applications qui raisonnent, décident et agissent dans des environnements dynamiques.
  • Améliorations au niveau du framework afin de faire des solutions Java d’IBM la colonne vertébrale de confiance pour les workloads d’IA des entreprises.

Quarkus est bien positionné pour accompagner les équipes dans la création d’applications intégrant l’IA ou d’IA agentique qui sont évolutives, sécurisées et optimisées pour répondre aux exigences des clients professionnels.

Le chapitre le plus passionnant à ce jour

Java pour les entreprises entre dans son chapitre le plus passionnant à ce jour, et IBM se tient prêt à vous guider dans cette aventure. Riche d’une expérience inégalée et d’un bilan éprouvé en matière d’innovation pour les entreprises, IBM vous offre la stabilité nécessaire aujourd’hui et les capacités de transformation dont vous aurez besoin demain.

De la sécurisation et l’optimisation de votre parc Java actuel à l’automatisation de la modernisation à une échelle sans précédent, en passant par la mise en œuvre de performances cloud natives et d’applications agentiques alimentées par l’IA, la suite JSphere d’IBM vous offre les outils nécessaires pour avancer avec confiance et rapidité. Il s’agit de bien plus qu’une simple mise à niveau : c’est une réinvention de ce que Java peut apporter à votre entreprise.

Pour les responsables informatiques, le choix est clair : saisissez l’occasion, tirez parti de l’innovation d’IBM et appuyez-vous sur Java au cours des 30 prochaines années afin d’obtenir vos meilleurs résultats. L’avenir de Java pour les entreprises est déjà là. Avec IBM, vous pouvez protéger vos investissements stratégiques, vous moderniser rapidement et être à la pointe de la prochaine vague d’innovation en matière de technologies cloud natives et d’IA. Bâtissons ensemble les 30 prochaines années de Java.

