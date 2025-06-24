24 juin 2025
IBM OpenPages 9.1.1 s’appuie sur ses solides fondations en matière de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC), avec une multitude de nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer l’automatisation, rationaliser l’expérience utilisateur et accroître la flexibilité d’intégration. Cette version introduit des capacités d’IA plus approfondies, des workflows plus intelligents et une interface plus intuitive, permettant aux entreprises de gérer les risques avec une agilité et une intelligence accrues.
OpenPages 9.1.1 apporte un ensemble complet d’améliorations dans 5 domaines clés :
Ces mises à jour sont conçues pour aider les entreprises à réduire les efforts manuels, à améliorer la prise de décision et à enrichir l’expérience utilisateur à tous les niveaux.
1. IA et automatisation : plus intelligentes, plus rapides et plus intégrées
L’intégration avec watsonx a été étendue, permettant aux modèles d’IA d’être automatiquement déclenchés par l’automatisation des workflows. Cela signifie que vous pouvez désormais tirer parti des capacités de l’IA de manière plus systématique et plus efficace, pour obtenir de meilleures informations et de meilleurs résultats. Une autre amélioration clé est la transition de l’intégration basée sur des dialogues vers watsonx Assistant et Orchestrate, qui permet de disposer de capacités d’IA conversationnelle au sein d’OpenPages. Ce changement permet à l’assistant d’associer des informations contextuelles aux interactions des utilisateurs, telles que l’emplacement, le profil et les objets consultés, afin de bénéficier de suggestions de services plus éclairées.
2. Interface utilisateur et facilité d’utilisation : navigation intuitive et interactions améliorées
L’interface utilisateur a été considérablement améliorée, avec une meilleure navigation, un filtrage dynamique, une prise en charge du markdown et des interactions utilisateur enrichies. Ces mises à jour facilitent plus que jamais la personnalisation et l’interaction avec vos données, favorisant une expérience plus attrayante et plus productive.
3. Administration et gestion des données : processus rationalisés
Une gestion plus facile des entités, des exports de données enrichis et des processus de mise à niveau rationalisés sont désormais à portée de main. Le nouveau filtre de dossier parent de la grille d’association permet aux administrateurs de définir des filtres dynamiques basés sur le dossier de l’objet actuel, garantissant ainsi que les utilisateurs finaux ne voient que les objets ou les activités pertinents.
4. Amélioration des données et de la visualisation : puissantes capacités de création de graphiques et améliorations des graphiques
Cette nouvelle version offre des capacités de création de graphiques plus robustes, offrant aux utilisateurs de meilleures informations et un moyen plus intuitif de visualiser leurs données. Les principales améliorations sont les suivantes :
5. Intégration et support de plateforme :
OpenPages 9.1.1 constitue un bond en avant significatif dans la gestion des risques et de la conformité, offrant une automatisation plus intelligente, des interfaces utilisateur améliorées et des capacités de visualisation des données optimisées. Adoptez ces mises à jour pour améliorer votre expérience de gestion des données et obtenir de nouvelles informations.