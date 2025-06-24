Présentation d’OpenPages 9.1.1 : Développement de l’agent d’IA, de l’automatisation et de l’ergonomie pour une gestion plus intelligente des risques

Intelligence artificielle Calcul et serveurs Automatisation informatique

24 juin 2025

Auteurs

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

Abhishek Yadav

Program Director, OpenPages, SPSS Statistics

IBM Core Software

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

IBM OpenPages 9.1.1 s’appuie sur ses solides fondations en matière de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC), avec une multitude de nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer l’automatisation, rationaliser l’expérience utilisateur et accroître la flexibilité d’intégration. Cette version introduit des capacités d’IA plus approfondies, des workflows plus intelligents et une interface plus intuitive, permettant aux entreprises de gérer les risques avec une agilité et une intelligence accrues.

OpenPages 9.1.1 apporte un ensemble complet d’améliorations dans 5 domaines clés :

  • IA et automatisation : permettez aux agents d’IA de valider, d’enrichir et d’évaluer automatiquement les activités pour vous grâce à des workflows.
  • Interface utilisateur et ergonomie : navigation améliorée, filtrage dynamique, prise en charge de Markdown et interactions utilisateur enrichies.
  • Administration et gestion des données : gestion plus facile des entités, exportations de données enrichies et processus de mise à niveau rationalisés.
  • Données et visualisation : fonctionnalités graphiques plus puissantes pour de meilleures informations.
  • Intégration et prise en charge des plateformes : intégration orientée événements, prise en charge des flux personnalisés et compatibilité avec les dernières plateformes IBM.

Ces mises à jour sont conçues pour aider les entreprises à réduire les efforts manuels, à améliorer la prise de décision et à enrichir l’expérience utilisateur à tous les niveaux.

5 améliorations clés dans IBM OpenPages 9.1.1

1. IA et automatisation : plus intelligentes, plus rapides et plus intégrées

L’intégration avec watsonx a été étendue, permettant aux modèles d’IA d’être automatiquement déclenchés par l’automatisation des workflows. Cela signifie que vous pouvez désormais tirer parti des capacités de l’IA de manière plus systématique et plus efficace, pour obtenir de meilleures informations et de meilleurs résultats. Une autre amélioration clé est la transition de l’intégration basée sur des dialogues vers watsonx Assistant et Orchestrate, qui permet de disposer de capacités d’IA conversationnelle au sein d’OpenPages. Ce changement permet à l’assistant d’associer des informations contextuelles aux interactions des utilisateurs, telles que l’emplacement, le profil et les objets consultés, afin de bénéficier de suggestions de services plus éclairées.

2. Interface utilisateur et facilité d’utilisation : navigation intuitive et interactions améliorées

L’interface utilisateur a été considérablement améliorée, avec une meilleure navigation, un filtrage dynamique, une prise en charge du markdown et des interactions utilisateur enrichies. Ces mises à jour facilitent plus que jamais la personnalisation et l’interaction avec vos données, favorisant une expérience plus attrayante et plus productive.

3. Administration et gestion des données : processus rationalisés

Une gestion plus facile des entités, des exports de données enrichis et des processus de mise à niveau rationalisés sont désormais à portée de main. Le nouveau filtre de dossier parent de la grille d’association permet aux administrateurs de définir des filtres dynamiques basés sur le dossier de l’objet actuel, garantissant ainsi que les utilisateurs finaux ne voient que les objets ou les activités pertinents.

4. Amélioration des données et de la visualisation : puissantes capacités de création de graphiques et améliorations des graphiques

Cette nouvelle version offre des capacités de création de graphiques plus robustes, offrant aux utilisateurs de meilleures informations et un moyen plus intuitif de visualiser leurs données. Les principales améliorations sont les suivantes :

  • Fonctionnalités de création de graphiques : des fonctionnalités plus robustes, avec prise en charge des champs de sélection multiple et un affichage amélioré des graphiques comportant de nombreux éléments. Ces améliorations facilitent la visualisation et l’interprétation des données complexes.
  • Export de données avec balises : les balises sont désormais incluses dans les exports de données, ce qui apporte un niveau supplémentaire d’organisation et de contexte à vos données. Cette fonctionnalité garantit que les informations pertinentes sont facilement accessibles, ce qui rationalise votre analyse et vos processus de prise de décision.
  • Association d’éléments enfants dans Creation Views : les utilisateurs peuvent associer des éléments existants comme enfants pendant le processus de création, ce qui leur permet de gagner du temps et de les attribuer plus efficacement.

5. Intégration et support de plateforme :

  • Champs personnalisés dans le flux RCM : Wolters Kluwer propose désormais des champs personnalisés pour le contenu réglementaire, permettant une gestion des données plus adaptée. En ajoutant des champs personnalisés à un groupe de champs dans OpenPages et en utilisant les mêmes noms de champs que dans Wolters Kluwer, vous pouvez améliorer la gestion du contenu réglementaire.
  • Prise en charge des plateformes : Cognos Analytics 12.1 et Db2 12.1 OpenPages 9.1.1 inclut la prise en charge d’IBM Cognos Analytics 12.1, en plus de la prise en charge existante de Cognos 12.0.1 et des versions ultérieures 12.0.x. De plus, OpenPages 9.1.1 prend désormais en charge les bases de données IBM Db2 12.1, en plus de la prise en charge existante de Db2 11.5.5 et des versions ultérieures 11.5.x.
  • Prise en charge par l’installateur des mises à niveau automatiques des bases de données : le programme d’installation d’OpenPages propose désormais des mises à niveau automatiques des bases de données dans le cadre du processus de mise à niveau des versions majeures et mineures. Cette fonctionnalité, disponible pour les mises à niveau à partir de la version 9.0 ou ultérieure, simplifie le processus et réduit les interventions manuelles.

Un bond en avant significatif dans la gestion des risques et de la conformité

OpenPages 9.1.1 constitue un bond en avant significatif dans la gestion des risques et de la conformité, offrant une automatisation plus intelligente, des interfaces utilisateur améliorées et des capacités de visualisation des données optimisées. Adoptez ces mises à jour pour améliorer votre expérience de gestion des données et obtenir de nouvelles informations.

Documentation sur le produit IBM OpenPages

En savoir plus Documentation sur le produit IBM OpenPages