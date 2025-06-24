1. IA et automatisation : plus intelligentes, plus rapides et plus intégrées

L’intégration avec watsonx a été étendue, permettant aux modèles d’IA d’être automatiquement déclenchés par l’automatisation des workflows. Cela signifie que vous pouvez désormais tirer parti des capacités de l’IA de manière plus systématique et plus efficace, pour obtenir de meilleures informations et de meilleurs résultats. Une autre amélioration clé est la transition de l’intégration basée sur des dialogues vers watsonx Assistant et Orchestrate, qui permet de disposer de capacités d’IA conversationnelle au sein d’OpenPages. Ce changement permet à l’assistant d’associer des informations contextuelles aux interactions des utilisateurs, telles que l’emplacement, le profil et les objets consultés, afin de bénéficier de suggestions de services plus éclairées.

2. Interface utilisateur et facilité d’utilisation : navigation intuitive et interactions améliorées

L’interface utilisateur a été considérablement améliorée, avec une meilleure navigation, un filtrage dynamique, une prise en charge du markdown et des interactions utilisateur enrichies. Ces mises à jour facilitent plus que jamais la personnalisation et l’interaction avec vos données, favorisant une expérience plus attrayante et plus productive.

3. Administration et gestion des données : processus rationalisés

Une gestion plus facile des entités, des exports de données enrichis et des processus de mise à niveau rationalisés sont désormais à portée de main. Le nouveau filtre de dossier parent de la grille d’association permet aux administrateurs de définir des filtres dynamiques basés sur le dossier de l’objet actuel, garantissant ainsi que les utilisateurs finaux ne voient que les objets ou les activités pertinents.

4. Amélioration des données et de la visualisation : puissantes capacités de création de graphiques et améliorations des graphiques

Cette nouvelle version offre des capacités de création de graphiques plus robustes, offrant aux utilisateurs de meilleures informations et un moyen plus intuitif de visualiser leurs données. Les principales améliorations sont les suivantes :

Fonctionnalités de création de graphiques : des fonctionnalités plus robustes, avec prise en charge des champs de sélection multiple et un affichage amélioré des graphiques comportant de nombreux éléments. Ces améliorations facilitent la visualisation et l’interprétation des données complexes.

Export de données avec balises : les balises sont désormais incluses dans les exports de données, ce qui apporte un niveau supplémentaire d'organisation et de contexte à vos données. Cette fonctionnalité garantit que les informations pertinentes sont facilement accessibles, ce qui rationalise votre analyse et vos processus de prise de décision.

Association d'éléments enfants dans Creation Views : les utilisateurs peuvent associer des éléments existants comme enfants pendant le processus de création, ce qui leur permet de gagner du temps et de les attribuer plus efficacement.

5. Intégration et support de plateforme :