Présentation de Maximo Application Suite 9.2 : une IA conçue pour la gestion des actifs qui assure la continuité des opérations

IBM annonce Maximo Application Suite 9.2, une version qui intègre directement une IA axée sur les actifs dans les workflows utilisés quotidiennement par les équipes de fiabilité, de maintenance, de service sur le terrain, de sécurité et des opérations.
Alors que les entreprises dépassent le stade de l’expérimentation de l’IA, le prochain défi consiste à opérationnaliser cette technologie : comment appliquer l’intelligence là où le travail s’effectue, relier les informations à l’action, coordonner l’exécution entre les équipes et les systèmes, et réaliser tout cela avec la confiance et le contrôle requis pour les environnements stratégiques ? Pour les organisations à forte concentration d’actifs, ce modèle opérationnel prend tout son sens dans le domaine de l’exploitation des actifs physiques.
Maximo Application Suite 9.2 fait progresser cette évolution en intégrant plus profondément l’IA dans le travail quotidien de gestion des actifs, des équipes, de la sécurité et des opérations. Plutôt que de traiter l’IA comme une couche distincte, Maximo 9.2 l’applique là où le travail s’effectue, aidant ainsi les équipes à identifier les problèmes plus tôt, à prendre de meilleures décisions plus rapidement et à agir avec une plus grande cohérence sur le terrain.
Maximo 9.2 étend l’IA aux informations de fiabilité, à l’exécution sur le terrain, aux workflows de sécurité et de conformité, à l’extraction de données à partir de documents et à l’orchestration entre les systèmes. Il introduit également des workflows agentiques conçus pour guider les décisions et faire avancer le travail à travers ces processus de manière pratique et ancrée dans la réalité opérationnelle.
Les entreprises ont déjà accès à de grands volumes de données opérationnelles, mais l’utilisation cohérente de ces données entre les équipes et les processus reste un défi. Les équipes de fiabilité doivent repérer les changements avant qu’ils ne deviennent des défaillances. Les techniciens doivent pouvoir accéder aux informations directement sur leur lieu de travail. Les responsables de la sécurité ont besoin de meilleurs moyens pour relier les rapports aux mesures correctives. Les équipes opérationnelles et informatiques ont besoin de systèmes qui fonctionnent ensemble sans nécessiter une coordination manuelle constante.
Maximo offre depuis longtemps une base permettant de gérer cette complexité. Maximo Application Suite 9.2 s’appuie sur cette base en intégrant plus profondément l’IA dans les workflows principaux, aidant ainsi les entreprises à appliquer l’IA de manière concrète dès aujourd’hui tout en ouvrant la voie à une adoption plus large au fil du temps.
L’une des avancées les plus importantes de cette version est une nouvelle capacité alimentée par l’IA qui aide les équipes de fiabilité et de performance des actifs à passer des données à l’action.
Maximo Condition Insight rassemble les ordres de travail, les inspections, les relevés de compteurs et les stratégies de fiabilité afin d’identifier des tendances dans le comportement des actifs et de recommander les actions à entreprendre. Cela aide les équipes à diagnostiquer les problèmes plus tôt, à prendre des décisions plus cohérentes et à réduire leur dépendance vis-à-vis de systèmes fragmentés ou de l’expertise individuelle seule. Traditionnellement, la maintenance conditionnelle a nécessité une analyse approfondie des données par des spécialistes expérimentés, mais Maximo contribue désormais à simplifier et à étendre cette analyse, réduisant ainsi la complexité et les efforts requis pour interpréter de grands volumes de données sur les actifs.
Au lieu de passer du temps à rassembler des informations disparates, les équipes de fiabilité peuvent se concentrer plus rapidement sur les actions les plus susceptibles de préserver le temps de fonctionnement et les performances des actifs.
Maximo 9.2 intègre les renseignements alimentés par l’IA à la gestion des services sur le terrain (FSM), permettant ainsi de confier la bonne intervention au bon technicien au bon moment.
Maximo Assistant on Mobile aide les techniciens à exploiter le langage naturel pour trouver des informations sur les actifs, consulter l’historique et mener à bien leurs interventions sur le terrain de manière efficace, tandis que Maximo Visual Inspection permet une inspection visuelle basée sur l’IA avec une inférence locale directement sur l’appareil. Parallèlement, la planification conversationnelle et l’analyse de scénarios hypothétiques, toutes deux basées sur l’IA, permettent aux planificateurs, aux responsables de la planification et des services sur le terrain d’envisager des changements, tels que l’augmentation de la capacité ou la hiérarchisation des interventions critiques en langage simple, et d’optimiser les affectations en fonction des conditions en temps réel, des contraintes et de la disponibilité des ressources, grâce à des informations plus rapides et fondées sur les données. Ensemble, ces capacités renforcent la coordination entre le terrain et l’administration. Les techniciens peuvent accéder plus rapidement aux informations dont ils ont besoin, tandis que les planificateurs peuvent prendre des décisions plus éclairées et plus adaptatives à mesure que les priorités évoluent.
Cela entraîne une amélioration des taux de résolution en première intervention, de meilleures performances en matière de SLA, une réduction du temps d’affectation et une augmentation de la productivité des techniciens.
Pour les entreprises soucieuses de la sécurité et de la conformité, Maximo 9.2 aide à relier plus directement ces responsabilités aux opérations quotidiennes.
Des capacités étendues couvrant la gestion des déchets centrée sur les actifs, la supervision de la sécurité des sous-traitants et les workflows de sécurité axés sur le mobile facilitent la gestion de la conformité, le suivi des risques et l’intervention en temps réel. Les équipes de terrain peuvent enregistrer les incidents, effectuer des inspections et lancer des processus d’autorisation de travail directement sur un appareil mobile, ce qui améliore la précision des données et la réactivité tout en réduisant le recours à des processus manuels ou déconnectés. En parallèle, la classification des incidents assistée par l’IA contribue à renforcer la cohérence et l’exhaustivité des rapports en suggérant des catégories et en identifiant des événements similaires. Cela facilite la détection de tendances et favorise la qualité globale des données.
Tout cela est essentiel, car la sécurité est plus efficace lorsqu’elle s’inscrit dans les opérations quotidiennes plutôt que d’être traitée comme un processus à part. En regroupant la saisie des incidents, le suivi des déchets, la supervision des sous-traitants et les actions de suivi au sein d’un système unique, Maximo 9.2 aide les entreprises à renforcer leur conformité tout en garantissant des réponses plus rapides et plus cohérentes dans l’ensemble des workflows liés à la sécurité et à l’environnement.
Maximo 9.2 élargit également les possibilités offertes aux organisations d’exploiter des informations qui étaient traditionnellement difficiles à consulter et à analyser.
Grâce à la fonctionnalité d’extraction de données des baux de Maximo Real Estate and Facilities, la génération augmentée de récupération (RAG) permet de récupérer des informations clés des baux et de les rendre exploitables plus rapidement. Ce processus réduit le temps consacré à la lecture de longs documents et à la saisie manuelle des données dans les systèmes, une tâche qui peut occuper une part importante de la journée de travail. En simplifiant la manière dont les données non structurées sont capturées et exploitées, les entreprises peuvent consacrer moins de temps à la recherche et au traitement des informations, et davantage de temps à servir leurs clients et à améliorer leurs résultats opérationnels. Plus largement, l’extraction de documents assistée par l’IA continuera de s’étendre au-delà des baux à d’autres types de documents tels que les manuels de maintenance des OEM, les procédures d’inspection, les contrats de licence logicielle et la documentation technique.
Cela constitue le point de départ permettant à Maximo d’appliquer la génération augmentée de récupération (RAG) à l’ensemble de la suite, avec la capacité d’exploiter et de mettre en œuvre des informations issues d’un éventail plus large de documents au fil du temps.
À mesure que les organisations étendent leur utilisation de l’IA, le défi ne consiste pas seulement à créer des modèles ou à générer des informations. Il s’agit de relier ces capacités entre les différents systèmes et de s’assurer qu’elles puissent être appliquées de manière cohérente dans les opérations quotidiennes.
Maximo 9.2 contribue à relever ce défi en renforçant l’interconnexion des données, des workflows et des agents d’IA à l’échelle de l’entreprise. Grâce à des capacités telles que le serveur MCP, les entreprises peuvent exploiter leurs propres agents et les intégrer directement aux API Maximo Manage, permettant ainsi à l’IA de s’intégrer de façon plus fluide dans les processus opérationnels existants sans dépendre d’une coordination manuelle entre des outils isolés. Cette approche tient compte du fait que les organisations utilisent diverses solutions d’IA et offre un moyen cohérent de les intégrer dans des workflows pilotés par Maximo.
Les responsables informatiques et opérationnels bénéficient ainsi d’un meilleur contrôle sur le déploiement, la gouvernance et la mise à l’échelle de l’IA. Cela permet également aux équipes de faire avancer leur travail plus efficacement sur les plateformes EAM, ERP, IdO et autres. En créant une approche plus unifiée des données et de l’exécution, Maximo 9.2 aide les entreprises à dépasser les cas d’utilisation isolés de l’IA et à jeter les bases d’opérations plus étendues et mieux connectées.
Maximo Application Suite 9.2 reflète l’engagement continu d’IBM en faveur d’une IA pratique et axée sur les actifs, destinée aux organisations qui doivent améliorer la fiabilité, la sécurité et l’exécution sans ajouter de complexité inutile.
En intégrant l’IA dans le flux de travail, cette version aide les entreprises à commencer par des cas d’utilisation ciblés, à générer de la valeur plus rapidement et à poser les fondations d’une transformation plus large au fil du temps.
Pour en savoir plus, participez au webinaire du 30 juin 2026, consultez la page produit consacrée à l’IA dans Maximo Application Suite et suivez les contenus et démos d’IBM relatifs à cette version.