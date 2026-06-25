Présentation de Maximo Application Suite 9.2 : une IA conçue pour la gestion des actifs qui assure la continuité des opérations

Alors que les entreprises dépassent le stade de l’expérimentation de l’IA, le prochain défi consiste à opérationnaliser cette technologie : comment appliquer l’intelligence là où le travail s’effectue, relier les informations à l’action, coordonner l’exécution entre les équipes et les systèmes, et réaliser tout cela avec la confiance et le contrôle requis pour les environnements stratégiques ? Pour les organisations à forte concentration d’actifs, ce modèle opérationnel prend tout son sens dans le domaine de l’exploitation des actifs physiques.

Maximo Application Suite 9.2 fait progresser cette évolution en intégrant plus profondément l’IA dans le travail quotidien de gestion des actifs, des équipes, de la sécurité et des opérations. Plutôt que de traiter l’IA comme une couche distincte, Maximo 9.2 l’applique là où le travail s’effectue, aidant ainsi les équipes à identifier les problèmes plus tôt, à prendre de meilleures décisions plus rapidement et à agir avec une plus grande cohérence sur le terrain.

Maximo 9.2 étend l’IA aux informations de fiabilité, à l’exécution sur le terrain, aux workflows de sécurité et de conformité, à l’extraction de données à partir de documents et à l’orchestration entre les systèmes. Il introduit également des workflows agentiques conçus pour guider les décisions et faire avancer le travail à travers ces processus de manière pratique et ancrée dans la réalité opérationnelle.