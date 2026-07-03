Intégrez l’IA à la maintenance, l’exécution sur le terrain, la fiabilité et la planification afin de fournir à chaque utilisateur les informations, les recommandations et les mesures adaptées.
Les entreprises industrielles sont mises au défi d’améliorer la fiabilité, de réduire les temps d’arrêt et de fonctionner plus efficacement tout en gérant la complexité croissante, les pénuries de main-d’œuvre et les systèmes déconnectés. Trop souvent, les données opérationnelles, l’expertise et les décisions restent cloisonnées entre les équipes et les applications, ce qui ralentit l’exécution et limite la productivité.
IBM Maximo intègre l’IA et les agents directement dans les workflows de maintenance, de fiabilité, d’exécution sur le terrain et de planification. Grâce à ses capacités intégrées et extensibles, Maximo aide les équipes à extraire les informations pertinentes, à automatiser les actions et à prendre de meilleures décisions tout au long du processus de travail, permettant ainsi aux entreprises d’opérer de manière plus efficace et fiable à l’échelle.
Mettez les connaissances de vos meilleurs techniciens, votre documentation et l’historique de vos actifs dans la main de chaque employé pour que les équipes sur le terrain puissent diagnostiquer, capturer et conclure leurs tâches avec plus d’assurance. Accédez à l’historique des actifs, aux modèles de défaillance et aux travaux antérieurs en langage naturel. Aidez les nouveaux employés à agir avec la même confiance que les équipes plus expérimentées.
Connectez la surveillance, la détection des anomalies, les informations d’inspection et la stratégie de fiabilité afin que les équipes puissent comprendre ce qu’il se passe, prendre des décisions importantes et se tourner directement vers la tâche la plus adaptée. Évaluez les comportements anormaux expliqués en langage clair. Repérez les problèmes émergents plus tôt grâce à la détection des anomalies et aux informations conditionnelles.
Fournissez aux équipes les informations dont elles ont besoin pour hiérarchiser les tâches, allouer les ressources et assurer la continuité des opérations. Maximo rassemble les données relatives aux tâches, aux actifs et aux opérations afin d’aider les entreprises à prendre des décisions plus rapides, à se concentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée et à réduire les retards. Alignez les ressources sur les priorités, optimisez les plannings et veillez à ce que les tâches critiques soient menées à bien de manière efficace, tout en améliorant la productivité et les performances globales.
Les informations critiques relatives à l’immobilier et aux installations sont souvent enfouies dans des documents, nécessitant une évaluation et une saisie manuelles avant de pouvoir être utilisées. Maximo utilise l’abstraction de baux basée sur l’IA pour extraire et structurer les données clés, transformant ainsi les documents en informations opérationnelles qui améliorent l’efficacité, la précision, la conformité et la prise de décision pour les opérations immobilières et dans les installations.
Les équipes de sécurité collectent des données sur les incidents chaque jour, mais l’identification de schémas sur des milliers de dossiers est souvent manuelle et chronophage. IBM Maximo tire parti de l’IA pour catégoriser les incidents, mettre en évidence des événements similaires et aider les équipes à découvrir plus rapidement les risques récurrents, à améliorer les enquêtes, à renforcer la précision des rapports et à prendre des mesures avant que des incidents mineurs ne se transforment en événements majeurs.
Ne vous arrêtez pas aux informations isolées. Maximo aide les équipes à coordonner les approbations, les workflows et les outils connectés afin que l’IA puisse aider à faire progresser les opérations avec une gouvernance et un contrôle. Étendez Maximo avec les capacités d’IBM et de ses partenaires via des outils connectés. Coordonnez les workflows entre les équipes, les outils et les systèmes.
68 % des exploitants et techniciens d’installations ont plus de 45 ans. Les travailleurs expérimentés partent à la retraite, les connaissances tribales disparaissent et les nouveaux employés doivent être plus performants que les vétérans, plus rapidement que jamais.1
85 % des opérateurs rencontrent des difficultés avec des données fragmentées et de mauvaise qualité. Les travailleurs passent près d’un tiers de la journée à chercher des informations, perdant un temps précieux et conduisant à une prise de décision plus lente et moins assurée.2
Les sites observent un délai de connexion moyen compris entre 25 et 35 %. Les techniciens perdent du temps sur des tâches qui ne relèvent pas de leurs compétences, telles que la recherche d’informations, la rédaction de rapports et la remontée d’informations. Les signaux, l’historique, les manuels, les plans et les décisions sont répartis entre différents systèmes et différents rôles. Le temps perdu à chercher, c’est du temps perdu pour agir.3
Les entreprises perdent jusqu’à 40 % de productivité à cause des changements de contexte, les employés naviguant constamment entre plusieurs plateformes, systèmes et workflows.4
Commencez à générer de la valeur dès le premier jour, sans devoir entraîner des modèles ou former des utilisateurs à la plupart des cas d’utilisation.
Travaillez avec un accès aux données opérationnelles, aux dossiers et aux workflows en fonction des rôles, afin que chaque membre de l’équipe voie ce dont il a besoin, de la manière dont il doit agir.
Respectez dès la conception les principes de sécurité, les autorisations et les contrôles d’accès de Maximo. L’IA hérite de la gouvernance en laquelle vos opérations ont déjà confiance.
Alignez l’IA sur l’historique des actifs, l’historique des travaux, les procédures et le contexte opérationnel. Les réponses et les recommandations reflètent le fonctionnement réel de vos opérations.
Aidez les équipes sur le terrain, les équipes de maintenance et les responsables de la fiabilité à diagnostiquer plus rapidement, à répondre en un temps record et à gérer les infrastructures critiques avec plus de cohérence.
Réduisez la lutte contre les incendies en transformant les données relatives à l’état, l’historique des tâches et les connaissances procédurales en diagnostics plus clairs, en optimisant les horaires et en prenant des mesures plus intelligentes.
Mettez en œuvre l’IA générative dans les domaines de l’exploration, de la production et de la gestion des actifs. Améliorez la sécurité, accélérez la prise de décision et déverrouillez la valeur contenue dans des décennies de données opérationnelles.
Optimisez les opérations de votre flotte, la logistique et la gestion des actifs grâce à des informations pilotées par l’IA qui améliorent la sécurité, accélèrent la prise de décision et déverrouillent la valeur de plusieurs décennies de données opérationnelles et de mobilité.
Libérez la valeur de l’IA à travers les opérations, la maintenance, la gestion des actifs et la prestation de services grâce à Maximo. Améliorez l’efficacité, optimisez la prise de décision, réduisez les temps d’arrêt et transformez des décennies de données d’entreprise et opérationnelles en informations exploitables qui conduisent à des résultats commerciaux plus intelligents et plus résilients.
1) « Addressing the FM Labor Shortage: How digital transformation & modern systems can help », IFMA, novembre 2025
2) « Digital transformation in building operations: Unify data to unlock insights andoptimize facility operations », Autodesk
3) M. Rahman, « Strategies for improving maintenance efficiency and reliability through wrench time optimization », J. Ind Intell., vol. 3, no. 4, pp. 172–188, 2024
4) « Orgs run the numbers to multiply productivity », Deliotte, janvier 2025