Les entreprises industrielles sont mises au défi d’améliorer la fiabilité, de réduire les temps d’arrêt et de fonctionner plus efficacement tout en gérant la complexité croissante, les pénuries de main-d’œuvre et les systèmes déconnectés. Trop souvent, les données opérationnelles, l’expertise et les décisions restent cloisonnées entre les équipes et les applications, ce qui ralentit l’exécution et limite la productivité.

IBM Maximo intègre l’IA et les agents directement dans les workflows de maintenance, de fiabilité, d’exécution sur le terrain et de planification. Grâce à ses capacités intégrées et extensibles, Maximo aide les équipes à extraire les informations pertinentes, à automatiser les actions et à prendre de meilleures décisions tout au long du processus de travail, permettant ainsi aux entreprises d’opérer de manière plus efficace et fiable à l’échelle.