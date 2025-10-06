Faire progresser l’IA au service de la gestion des données d’entreprise grâce aux dernières nouveautés de Db2

Lors de la conférence TechXchange 2025, nous mettons en avant les dernières innovations Db2 qui aident les entreprises à se moderniser aujourd’hui tout en préparant leur avenir.
Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à une pression incessante : les volumes de données ne cessent de croître, les charges de travail sont plus complexes et l'IA remodèle la concurrence entre les entreprises. Pour relever ces défis, il ne suffit pas d’une simple base de données, mais une une base moderne, alimentée par l’IA, performante, sécurisée et gouvernée à l’échelle.
La prochaine version de Db2, 12.1.3, étend la fonction de Db2 en tant que base de données d’entreprise prête pour l’IA, conçue pour les charges de travail essentielles à forte intensité de données. Cette mise à jour apporte des avancées majeures dans 3 domaines :
Ces améliorations réduisent les temps d’arrêt, améliorent la productivité des développeurs et donnent aux entreprises une base plus sécurisée et évolutive pour la création d’applications pilotées par l’IA, ce qui montre comment Db2 utilise l’IA directement dans le moteur pour offrir performance et confiance. Restez à l’affût de la disponibilité générale de Db2 version 12.1.3 le 5 novembre 2025 et découvrez tout le potentiel de Db2.
Trois mois seulement après son lancement, Intelligence Center est devenu le plan de contrôle incontournable pour la gestion de Db2. La dernière version a apporté une deuxième vague d’innovations conçues pour réduire les risques de crise et donner aux administrateurs de base de données un contrôle plus proactif. Éléments clés :
Ces mises à jour étendent la base de Db2 de la fiabilité dédiée aux entreprises grâce à une gestion alimentée par l’IA, une surveillance unifiée et une sécurité fiable. Elles marquent également un pas en avant vers l’avenir agentique de Db2, dans lequel les informations font surface de manière proactive et la gestion devient plus simple, plus intelligente et plus sûre. Restez à l’affût pour bénéficier d’un accès en avant-première et avoir l’occasion de façonner le parcours agentique de Db2.
« Db2 continue d’évoluer pour répondre à la fois aux besoins traditionnels des entreprises et aux nouvelles demandes en matière d’IA et de données hybrides », déclarent Robert Kramer et Patrick Moorhead, de Moor Insights & Strategy. Son architecture repose sur les principales priorités d’aujourd’hui : disponibilité, intégrité, performances et préparation à l’IA, ce qui permet aux équipes de gérer des données de plus en plus complexes avec moins d’efforts manuels. »
Db2 combine des décennies de confiance d'entreprise avec de nouvelles performances alimentées par l'IA, une automatisation intelligente et une gouvernance dédiée aux entreprises. Avec la version 12.1.3, les dernières innovations de l’Intelligence Center, Db2 continue d'élever le niveau de ce que les entreprises peuvent attendre d'une base de données moderne : disponibilité permanente, gouvernance dédiée aux entreprises et opérations proactives qui s'adaptent en temps réel.
Comparaison avec la version 12.1.2 précédente.