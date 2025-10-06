Intelligence artificielle Automatisation informatique

Faire progresser l’IA au service de la gestion des données d’entreprise grâce aux dernières nouveautés de Db2

Publié 10/06/2025

Auteurs

Siji Daniel

Senior Product Manager - IBM Db2

IBM

Miran Badzak

Program Director

Databases

Lors de la conférence TechXchange 2025, nous mettons en avant les dernières innovations Db2 qui aident les entreprises à se moderniser aujourd’hui tout en préparant leur avenir. 

Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à une pression incessante : les volumes de données ne cessent de croître, les charges de travail sont plus complexes et l'IA remodèle la concurrence entre les entreprises. Pour relever ces défis, il ne suffit pas d’une simple base de données, mais une une base moderne, alimentée par l’IA, performante, sécurisée et gouvernée à l’échelle.

Nouveautés Db2

Améliorations apportées à Db2 12.1.3

La prochaine version de Db2, 12.1.3, étend la fonction de Db2 en tant que base de données d’entreprise prête pour l’IA, conçue pour les charges de travail essentielles à forte intensité de données. Cette mise à jour apporte des avancées majeures dans 3 domaines :

  • Développement d’application d’IA : s’appuyant sur le nouveau type de données vectorielles, les capacités sont désormais étendues aux fonctionnalités, aux tableaux externes et aux routines, ce qui permet une IA et une analyse haute performance sur les données structurées et les données non structurées. Db2 12.1.3 propose également des connecteurs natifs pour les cadres Python LangChain et LlamaIndex afin de permettre aux développeurs d’applications d’IA de créer rapidement des applications de génération augmentée par récupération (RAG), telles que des chatbots ou des systèmes de récupération de connaissances, en connectant de façon fluide les outils d’IA populaires directement à Db2.

  • Évolutivité dédiée aux entreprises : IBM™ Db2 pureScale offre une haute disponibilité et une évolutivité inégalées pour les entreprises qui gèrent des systèmes de transactions essentielles à volume élevé qui exigent un temps de fonctionnement de 24 h/24, 7 j/7, sans perte de données. Les dernières améliorations renforcent la résilience de pureScale grâce à la prise en charge HADR pour les topologies mixtes, la possibilité de mettre à niveau ou de restaurer des environnements avec des images de sauvegarde de niveau inférieur, et les améliorations d'AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) qui augmentent les performances du réseau jusqu'à 40 %.* La prise en charge des clusters géographiquement dispersés sur AWS et Azure permet des déploiements internationaux permanents avec une latence minimale.

  • Prêt et sécurisé : les améliorations en matière de disponibilité et de sécurité rendent Db2 plus facile et plus sûr à exécuter à l’échelle. Les points forts incluent la réorganisation en ligne des tableaux partitionnés de plages avec des index globaux pour maximiser le temps de fonctionnement, la création automatique d’un profil d’instruction SQL pour simplifier l’optimisation des requêtes et la fédération vers Apache Cassandra en tant que source de données à l’aide de l’encapsuleur JDBC. Les fonctions intégrées de génération d'UUID rationalisent la création d'identifiants sécurisés dans les flux de travail d'application. Les journaux d’audit peuvent désormais être exportés sous forme de fichiers CSV vers Cloud Object Storage pour faciliter l’intégration avec les outils SIEM et les plateformes analytiques. L’accès rapide aux données d’audit simplifie la conformité et l’analyse légale, permettant une analyse plus rapide des événements de sécurité dans le cloud.

Ces améliorations réduisent les temps d’arrêt, améliorent la productivité des développeurs et donnent aux entreprises une base plus sécurisée et évolutive pour la création d’applications pilotées par l’IA, ce qui montre comment Db2 utilise l’IA directement dans le moteur pour offrir performance et confiance. Restez à l’affût de la disponibilité générale de Db2 version 12.1.3 le 5 novembre 2025 et découvrez tout le potentiel de Db2.

Db2 Intelligence Center

Trois mois seulement après son lancement, Intelligence Center est devenu le plan de contrôle incontournable pour la gestion de Db2. La dernière version a apporté une deuxième vague d’innovations conçues pour réduire les risques de crise et donner aux administrateurs de base de données un contrôle plus proactif. Éléments clés :

  • réglage plus intelligent des performances grâce à l’analyse de l’impact de l’index
  • console de réplication intégrée
  • couverture de surveillance étendue avec des dizaines de nouveaux signaux
  • paramètres de configuration à portée de main
  • fonctionnalités de sécurité et de conformité améliorées

Ces mises à jour étendent la base de Db2 de la fiabilité dédiée aux entreprises grâce à une gestion alimentée par l’IA, une surveillance unifiée et une sécurité fiable. Elles marquent également un pas en avant vers l’avenir agentique de Db2, dans lequel les informations font surface de manière proactive et la gestion devient plus simple, plus intelligente et plus sûre. Restez à l’affût pour bénéficier d’un accès en avant-première et avoir l’occasion de façonner le parcours agentique de Db2.

« Db2 continue d’évoluer pour répondre à la fois aux besoins traditionnels des entreprises et aux nouvelles demandes en matière d’IA et de données hybrides », déclarent Robert Kramer et Patrick Moorhead, de Moor Insights & Strategy. Son architecture repose sur les principales priorités d’aujourd’hui : disponibilité, intégrité, performances et préparation à l’IA, ce qui permet aux équipes de gérer des données de plus en plus complexes avec moins d’efforts manuels. »

Conçue pour les workloads stratégiques du monde entier

Db2 combine des décennies de confiance d'entreprise avec de nouvelles performances alimentées par l'IA, une automatisation intelligente et une gouvernance dédiée aux entreprises. Avec la version 12.1.3, les dernières innovations de l’Intelligence Center, Db2 continue d'élever le niveau de ce que les entreprises peuvent attendre d'une base de données moderne : disponibilité permanente, gouvernance dédiée aux entreprises et opérations proactives qui s'adaptent en temps réel.

*

Comparaison avec la version 12.1.2 précédente.

