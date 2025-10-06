Faire progresser l’IA au service de la gestion des données d’entreprise grâce aux dernières nouveautés de Db2

Trois mois seulement après son lancement, Intelligence Center est devenu le plan de contrôle incontournable pour la gestion de Db2. La dernière version a apporté une deuxième vague d’innovations conçues pour réduire les risques de crise et donner aux administrateurs de base de données un contrôle plus proactif. Éléments clés :

réglage plus intelligent des performances grâce à l’analyse de l’impact de l’index

console de réplication intégrée

couverture de surveillance étendue avec des dizaines de nouveaux signaux

paramètres de configuration à portée de main

fonctionnalités de sécurité et de conformité améliorées

Ces mises à jour étendent la base de Db2 de la fiabilité dédiée aux entreprises grâce à une gestion alimentée par l’IA, une surveillance unifiée et une sécurité fiable. Elles marquent également un pas en avant vers l’avenir agentique de Db2, dans lequel les informations font surface de manière proactive et la gestion devient plus simple, plus intelligente et plus sûre. Restez à l’affût pour bénéficier d’un accès en avant-première et avoir l’occasion de façonner le parcours agentique de Db2.

« Db2 continue d’évoluer pour répondre à la fois aux besoins traditionnels des entreprises et aux nouvelles demandes en matière d’IA et de données hybrides », déclarent Robert Kramer et Patrick Moorhead, de Moor Insights & Strategy. Son architecture repose sur les principales priorités d’aujourd’hui : disponibilité, intégrité, performances et préparation à l’IA, ce qui permet aux équipes de gérer des données de plus en plus complexes avec moins d’efforts manuels. »