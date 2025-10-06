Des tableaux de bord statiques à l’action proactive : l’évolution de Db2 Intelligence Center

En seulement trois mois, le Db2 Intelligence Center est passé du stade du lancement à celui du plan de contrôle sur lequel les administrateurs de bases de données s’appuient chaque jour pour accomplir leur travail. Chaque version a donné un élan clair à une gestion proactive et alimentée par l’IA.

Lors du lancement, nous avons introduit une surveillance personnalisée comprenant plus de 50 indicateurs qui couvrent les performances, la gestion du stockage et les charges de travail des bases de données dans plusieurs bases de données, créant ainsi une vue unifiée pour les administrateurs de bases de données. Sur cette base, nous sommes ravis de publier une toute nouvelle version de Db2 Intelligence Center qui offre un ensemble de mises à jour clés :

analyse de l’impact de l’index : le réglage des requêtes a toujours été un exercice d’équilibre. Un index peut accélérer une requête mais en dégrader une autre. Grâce à l’analyse de l’impact de l’index, les administrateurs de bases de données peuvent évaluer les décisions d’indexation sur la base des types de requêtes et des périodes sélectionnés, afin de déterminer exactement quelles charges de travail seront affectées avant que les changements n’affectent la production. Cela signifie moins de régressions à annuler, des décisions de réglage plus rapides, fondées sur les données, et une plus grande stabilité de la charge de travail dans les environnements complexes.

le réglage des requêtes a toujours été un exercice d’équilibre. Un index peut accélérer une requête mais en dégrader une autre. Grâce à l’analyse de l’impact de l’index, les administrateurs de bases de données peuvent évaluer les décisions d’indexation sur la base des types de requêtes et des périodes sélectionnés, afin de déterminer exactement quelles charges de travail seront affectées avant que les changements n’affectent la production. Cela signifie moins de régressions à annuler, des décisions de réglage plus rapides, fondées sur les données, et une plus grande stabilité de la charge de travail dans les environnements complexes. Gestion de la réplication intégrée, de bout en bout dans une seule vue : les outils fragmentés ralentissent le dépannage. La nouvelle console de réplication regroupe la configuration, la surveillance et la gestion dans une interface unique. À partir d’une vue d’ensemble unique, vous pouvez créer des ensembles de réplication, définir des sources et des cibles, et surveiller l’état de santé de bout en bout.

les outils fragmentés ralentissent le dépannage. La nouvelle console de réplication regroupe la configuration, la surveillance et la gestion dans une interface unique. À partir d’une vue d’ensemble unique, vous pouvez créer des ensembles de réplication, définir des sources et des cibles, et surveiller l’état de santé de bout en bout. couverture de surveillance étendue : 64 signaux supplémentaires relatifs à la disponibilité, aux performances et à la charge de travail pour une visibilité sans précédent.

64 signaux supplémentaires relatifs à la disponibilité, aux performances et à la charge de travail pour une visibilité sans précédent. paramètres de configuration à portée de main : pour adapter les bases de données aux besoins de la charge de travail, il faut souvent jongler avec des lignes de commande ou des outils distincts. L’Intelligence Center vous permet désormais d'afficher et de modifier les paramètres de configuration directement dans la console, ce qui vous offre un réglage spécifique à la charge de travail dans une interface unique, la réduction du risque de temps d'arrêt lié à une mauvaise configuration manuelle, des recommandations transparentes, pilotées par l’IA et adaptées à votre environnement.

pour adapter les bases de données aux besoins de la charge de travail, il faut souvent jongler avec des lignes de commande ou des outils distincts. L’Intelligence Center vous permet désormais d'afficher et de modifier les paramètres de configuration directement dans la console, ce qui vous offre un réglage spécifique à la charge de travail dans une interface unique, la réduction du risque de temps d'arrêt lié à une mauvaise configuration manuelle, des recommandations transparentes, pilotées par l’IA et adaptées à votre environnement. amélioration de la sécurité pour une plateforme fiable et sécurisée : les entreprises ont besoin de solutions non seulement performantes, mais aussi sûres, fiables et sécurisées. La mise à jour de septembre renforce la gouvernance et la conformité avec Azure Entra ID, l’authentification multifacteur pour l’authentification des rôles et des groupes, et l’intégration HashiCorp pour la gestion des identifiants. Grâce à ces améliorations, nous continuons à offrir aux administrateurs de bases de données ce qui selon eux leur donne le plus de moyens : une gestion simplifiée, des performances proactives et une sécurité dédié aux entreprises.

Grâce à ces améliorations, nous continuons à offrir ce qui, selon les administrateurs de base de données, leur donne le plus de moyens : une gestion simplifiée, des performances proactives et une sécurité dédiée aux entreprises. Cela ouvre également la voie à quelque chose de plus grand : les agents d’IA Db2

Nous sommes dans une phase de découverte précoce avec des agents d’IA et de la manière dont les administrateurs de bases de données Db2 peuvent aller au-delà des tableaux de bord et de la surveillance pour offrir une nouvelle expérience de gestion. Les premiers prototypes se sont concentrés sur trois domaines critiques de l’exploitation des base de données :

résolution plus intelligente des problèmes de performance : les ralentissements des performances sont le principal facteur de perte de temps pour les administrateurs de bases de données, 62 % d’entre eux considérant la résolution des problèmes des performances comme l’activité la plus chronophage.* Les agents d’IA Db2 corrèlent automatiquement les signaux et expliquent ce qui a changé, permettant aux équipes d'identifier les causes racines en quelques minutes au lieu de quelques heures.

les ralentissements des performances sont le principal facteur de perte de temps pour les administrateurs de bases de données, 62 % d’entre eux considérant la résolution des problèmes des performances comme l’activité la plus chronophage.* Les agents d’IA Db2 corrèlent automatiquement les signaux et expliquent ce qui a changé, permettant aux équipes d'identifier les causes racines en quelques minutes au lieu de quelques heures. diagnostic proactif de santé et de changement : le meilleur moyen de réduire les interventions d’urgence est d’arrêter les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent. Les agents d’IA Db2 analysent en permanence les modèles de charges de travail, les bases de référence des ressources et les modifications de configuration pour signaler les risques de manière proactive, de sorte que le travail planifié garde une longueur d'avance sur les incidents non planifiés.

: le meilleur moyen de réduire les interventions d’urgence est d’arrêter les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent. Les agents d’IA Db2 analysent en permanence les modèles de charges de travail, les bases de référence des ressources et les modifications de configuration pour signaler les risques de manière proactive, de sorte que le travail planifié garde une longueur d'avance sur les incidents non planifiés. connaissances et assistance conversationnelle : les administrateurs de bases de données n’ont plus besoin de rassembler les indicateurs et la documentation éparpillés dans différents outils. Avec des requêtes en langage naturel, les agents d’IA Db2 renvoient des réponses précises et étayées par des données dans une même interface, économisant ainsi des heures de tâches manuelles.

En fin de compte, ces progrès offrent ce qui importe le plus : la rapidité, la sécurité et la simplicité. Les administrateurs de bases de données récupèrent plus rapidement et consacrent moins de temps à la gestion des urgences, les responsables informatiques bénéficient d’une gouvernance et d’une fiabilité renforcées, et les développeurs s’appuient sur une plateforme qui permet aux applications critiques de fonctionner sans interruption.

Si vous souhaitez façonner le parcours des agents d’AI Db2 avec nous, réservez un accès en avant-première.