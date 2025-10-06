Des tableaux de bord statiques à l’action proactive : l’évolution de Db2 Intelligence Center

En début d’année, nous avons lancé Db2 Intelligence Center, une console de gestion de bases de données de nouvelle génération alimentée par l’IA, conçue pour offrir aux entreprises une vue unique et unifiée de leur parc de bases de données Db2. De la surveillance avancée à l’optimisation et l’automatisation intégrées des requêtes, Intelligence Center a été créé sur un principe simple : les administrateurs de base de données ne doivent pas avoir à jongler avec des scripts fragiles et de multiples outils déconnectés uniquement pour maintenir l’exécution des charges de travail critiques.
Depuis le lancement en juin 2025, nous avons continué à innover. Les dernières mises à jour du Db2 Intelligence Center élargissent la visibilité, le contrôle et la gouvernance pour rendre la gestion de Db2 plus simple, plus intelligente et sécurisée pour les entreprises.
En seulement trois mois, le Db2 Intelligence Center est passé du stade du lancement à celui du plan de contrôle sur lequel les administrateurs de bases de données s’appuient chaque jour pour accomplir leur travail. Chaque version a donné un élan clair à une gestion proactive et alimentée par l’IA.
Lors du lancement, nous avons introduit une surveillance personnalisée comprenant plus de 50 indicateurs qui couvrent les performances, la gestion du stockage et les charges de travail des bases de données dans plusieurs bases de données, créant ainsi une vue unifiée pour les administrateurs de bases de données. Sur cette base, nous sommes ravis de publier une toute nouvelle version de Db2 Intelligence Center qui offre un ensemble de mises à jour clés :
Grâce à ces améliorations, nous continuons à offrir ce qui, selon les administrateurs de base de données, leur donne le plus de moyens : une gestion simplifiée, des performances proactives et une sécurité dédiée aux entreprises. Cela ouvre également la voie à quelque chose de plus grand : les agents d’IA Db2
Nous sommes dans une phase de découverte précoce avec des agents d’IA et de la manière dont les administrateurs de bases de données Db2 peuvent aller au-delà des tableaux de bord et de la surveillance pour offrir une nouvelle expérience de gestion. Les premiers prototypes se sont concentrés sur trois domaines critiques de l’exploitation des base de données :
En fin de compte, ces progrès offrent ce qui importe le plus : la rapidité, la sécurité et la simplicité. Les administrateurs de bases de données récupèrent plus rapidement et consacrent moins de temps à la gestion des urgences, les responsables informatiques bénéficient d’une gouvernance et d’une fiabilité renforcées, et les développeurs s’appuient sur une plateforme qui permet aux applications critiques de fonctionner sans interruption.
Si vous souhaitez façonner le parcours des agents d’AI Db2 avec nous, réservez un accès en avant-première.
Db2 combine des décennies de confiance d'entreprise avec de nouvelles performances alimentées par l'IA, une automatisation intelligente et une gouvernance dédiée aux entreprises. Grâce aux dernières innovations de l'Intelligence Center, Db2 continue de continuer à améliorer les normes que les entreprises peuvent attendre d'une base de données moderne : disponibilité permanente, gouvernance dédiée aux entreprises et activités proactives qui s'adaptent en temps réel.
En savoir plus sur les dernières actualités Db2 lors de techXchange 2025