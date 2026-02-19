Annonce de IBM Db2 Developer Extension pour VS Code

L’extension rationalise les workflows afin d’obtenir des résultats plus rapides : se connecter, découvrir, écrire, exécuter et exporter, le tout dans VS Code.

1. Démarrage plus rapide avec Db2 Community Edition

Les développeurs peuvent créer une instance Db2 Community Edition et commencer à exécuter des requêtes sur une base de données d’exemple prête à l’emploi et sur une base de données utilisateur nouvellement créée. Cela permet d’accélérer l’intégration et de faciliter le prototypage local avant de se connecter à des environnements partagés.

2. Connexions simples et répétables

Créez et gérez des profils de connexion afin que les développeurs puissent se connecter aux instances Db2 de manière cohérente, quels que soient les projets et les environnements. Cela réduit les difficultés de configuration et facilite le basculement entre les bases de données de développement, de test et de production selon les besoins.

3. Exploration d’objets dans VS Code

Parcourez et interagissez avec les objets de la base de données Db2 directement dans l’éditeur. Une découverte plus rapide des schémas et des objets permet aux développeurs de créer des applications distribuées plus efficacement et de réduire le temps passé à changer de contexte ou à rechercher la bonne table ou vue.

4. Création SQL plus efficace

Créez une base SQL avec une assistance à l’éditeur conçue pour le développement quotidien : complétion de code, aide aux signatures, vérification de la syntaxe et mise en évidence. L’objectif est de réduire le nombre d’erreurs évitables et d’accélérer l’itération lors de la rédaction et de l’affinement des requêtes.

5. Exécution de la requête SQL et utilisation immédiate des résultats

Exécutez des requêtes SQL, examinez les résultats et exportez les ensembles de résultats pour partager les conclusions ou passer à l’étape suivante du développement. Cela permet une boucle d’écriture, d’exécution et d’affinage plus étroite dans l’espace de travail où les développeurs codent déjà.