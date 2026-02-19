Annonce de IBM Db2 Developer Extension pour VS Code

IBM Db2 Developer Extension intègre les workflows Db2 dans VS Code afin que les développeurs puissent rester dans le flux et déplacer de la configuration à la première requête plus rapidement.
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’IBM Db2 Developer Extension for Visual Studio (VS) Code, sorti le 19 février 2026, est désormais disponible.
Les développeurs vivent dans VS Code, mais le développement de Db2 implique souvent de changer d’outil pour établir des connexions, parcourir des objets, écrire du code SQL, exécuter des requêtes et partager des résultats. L’extension IBM Db2 Developer Extension pour VS Code intègre ces workflows Db2 dans VS Code afin que les développeurs puissent rester concentrés et déplacer plus rapidement de la configuration à la première requête.
L’extension rationalise les workflows afin d’obtenir des résultats plus rapides : se connecter, découvrir, écrire, exécuter et exporter, le tout dans VS Code.
1. Démarrage plus rapide avec Db2 Community Edition
Les développeurs peuvent créer une instance Db2 Community Edition et commencer à exécuter des requêtes sur une base de données d’exemple prête à l’emploi et sur une base de données utilisateur nouvellement créée. Cela permet d’accélérer l’intégration et de faciliter le prototypage local avant de se connecter à des environnements partagés.
2. Connexions simples et répétables
Créez et gérez des profils de connexion afin que les développeurs puissent se connecter aux instances Db2 de manière cohérente, quels que soient les projets et les environnements. Cela réduit les difficultés de configuration et facilite le basculement entre les bases de données de développement, de test et de production selon les besoins.
3. Exploration d’objets dans VS Code
Parcourez et interagissez avec les objets de la base de données Db2 directement dans l’éditeur. Une découverte plus rapide des schémas et des objets permet aux développeurs de créer des applications distribuées plus efficacement et de réduire le temps passé à changer de contexte ou à rechercher la bonne table ou vue.
4. Création SQL plus efficace
Créez une base SQL avec une assistance à l’éditeur conçue pour le développement quotidien : complétion de code, aide aux signatures, vérification de la syntaxe et mise en évidence. L’objectif est de réduire le nombre d’erreurs évitables et d’accélérer l’itération lors de la rédaction et de l’affinement des requêtes.
5. Exécution de la requête SQL et utilisation immédiate des résultats
Exécutez des requêtes SQL, examinez les résultats et exportez les ensembles de résultats pour partager les conclusions ou passer à l’étape suivante du développement. Cela permet une boucle d’écriture, d’exécution et d’affinage plus étroite dans l’espace de travail où les développeurs codent déjà.
L’extension Db2 Developer pour VS Code simplifie la façon dont les développeurs se connectent à Db2, découvrent les objets de base de données et utilisent le code SQL dans l’éditeur. Il relie le flux de développement quotidien à la base fiable de Db2, permettant ainsi aux équipes de déplacer rapidement pendant le développement tout en restant alignées sur la sécurité, la gouvernance et la fiabilité requises pour les workloads essentiels.
Il existe plusieurs façons de découvrir l’expérience en premier : consultez Marketplace et téléchargez IBM Db2 Developer Extension ; créez une instance Db2 Community Edition ou connectez-vous à une base de données Db2 existante ; commencez à découvrir les objets et à exécuter du SQL directement dans VS Code ; ou découvrez la documentation Db2 pour des guides de déploiement et de fonctionnalités, notamment des instructions, des scripts et des informations sur la configuration de l’environnement
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