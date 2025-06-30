Annonce de la disponibilité générale d’IBM Db2 Bring Your Own Cloud sur Azure

Nos services gérés sont conçus de toutes pièces pour incorporer des technologies cloud natives, afin de permettre aux clients de profiter rapidement des avantages du cloud lors de leur modernisation. IBM Db2 SaaS sur Azure, comme AWS et IBM Cloud, fournit une évolutivité indépendante du calcul et du stockage, une haute disponibilité avec plusieurs nœuds prenant en charge les applications des clients, et une durabilité grâce à des sauvegardes automatisées et une récupération à un instant donné.

Les clients qui migrent vers Azure VPC avec Db2 peuvent tirer parti de ces fonctionnalités principales :

Mise à l’échelle d’une instance jusqu’à 256 Tio de stockage et jusqu’à 128 vCPU de calcul Mise à l’échelle indépendante et transparente des capacités de calcul et de stockage Augmentation automatique de l'espace de stockage qui permet à nos clients de ne jamais manquer d'espace de stockage Mise à l’échelle du stockage basée sur le IOPS (Opérations d'entrée/production par seconde) et du débit, permettant d’augmenter facilement la performance des volumes de stockage existants Haute disponibilité avec 2 nœuds disponibles répartis sur 2 zones de disponibilité Passage d’une configuration à nœud unique à une configuration à haute disponibilité en toute simplicité Sauvegarde/restauration avec des instantanés consécutifs sur 14 jours et une sauvegarde Db2 hebdomadaire complète avec la possibilité de profiter de sauvegardes illimitées sur le stockage Azure Blob (Binary Large Object) Prise en charge de la connectivité publique/privée Azure au sein d’un VNET (réseau virtuel) client

Nous prévoyons également de publier quelques fonctionnalités supplémentaires peu après la disponibilité générale. En voici quelques exemples :