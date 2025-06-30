Annonce de la disponibilité générale d’IBM Db2 Bring Your Own Cloud sur Azure

30 juin 2025

Auteurs

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Miran Badzak

Program Director

Databases

Debleena Mondal

Product Manager, Hybrid Data Management, Data and AI

IBM

Nous sommes fiers d’annoncer la disponibilité générale de Db2 Bring Your Own Cloud (BYOC) sur Azure. Cette solution révolutionnaire, conçue sur les avantages existants de Db2 on Cloud, est un service géré qui prend en charge les workloads essentiels du monde entier sur IBM Cloud®  et AWS, et nous sommes ravis d’apporter le service à Azure.

8 principales fonctionnalités d’IBM Db2

Nos services gérés sont conçus de toutes pièces pour incorporer des technologies cloud natives, afin de permettre aux clients de profiter rapidement des avantages du cloud lors de leur modernisation. IBM Db2 SaaS sur Azure, comme AWS et IBM Cloud, fournit une évolutivité indépendante du calcul et du stockage, une haute disponibilité avec plusieurs nœuds prenant en charge les applications des clients, et une durabilité grâce à des sauvegardes automatisées et une récupération à un instant donné.

Les clients qui migrent vers Azure VPC avec Db2 peuvent tirer parti de ces fonctionnalités principales :

  1. Mise à l’échelle d’une instance jusqu’à 256 Tio de stockage et jusqu’à 128 vCPU de calcul
  2. Mise à l’échelle indépendante et transparente des capacités de calcul et de stockage
  3. Augmentation automatique de l'espace de stockage qui permet à nos clients de ne jamais manquer d'espace de stockage
  4. Mise à l’échelle du stockage basée sur le IOPS (Opérations d'entrée/production par seconde) et du débit, permettant d’augmenter facilement la performance des volumes de stockage existants
  5. Haute disponibilité avec 2 nœuds disponibles répartis sur 2 zones de disponibilité
  6. Passage d’une configuration à nœud unique à une configuration à haute disponibilité en toute simplicité
  7. Sauvegarde/restauration avec des instantanés consécutifs sur 14 jours et une sauvegarde Db2 hebdomadaire complète avec la possibilité de profiter de sauvegardes illimitées sur le stockage Azure Blob (Binary Large Object)
  8. Prise en charge de la connectivité publique/privée Azure au sein d’un VNET (réseau virtuel) client

Nous prévoyons également de publier quelques fonctionnalités supplémentaires peu après la disponibilité générale. En voici quelques exemples :

  • Reprise après sinistre interrégionale pour assurer la continuité des activités et des opérations si une région entière est affectée par une panne
  • Intégration d’Active Directory/LDAP (LightLight Directory Access Protocol) facilitant la connexion aux annuaires d'entreprise
  • Plusieurs bases de données Db2 par instance, ce qui facilite l’exécution de Db2 de manière rentable
  • Migration facile avec sauvegarde de la base de données sur site et restauration vers Db2 sur Azure

6 avantages d’IBM Db2 Bring Your Own Cloud sur Azure

Le lancement de ces services sur Azure en tant que service géré conjoint, ou modèle BYOC (Bring Your Own Cloud), avec l'instance de base de données déployée directement dans le nuage privé virtuel Azure (VPC) du client, offre un cadre d'intégration fiable qui s'aligne de manière transparente sur l'environnement cloud existant du client.

Nos clients pourront désormais profiter des avantages suivants tout en étant propriétaires de leurs données au sein de leur environnement :

  1. Conformité et sécurité : permet aux clients d’exécuter l’instance de base de données dans leur compte Azure Cloud ou leur cloud privé virtuel, leur permettant ainsi de profiter de leur posture de sécurité cloud existante pour répondre à leurs exigences les plus strictes.
  2. Surveillance et audit : permet une surveillance et un audit granulaires, y compris des contrôles au niveau du réseau qui créent une visibilité et un contrôle inégalés.
  3. Colocalisation des données : aide nos clients à regrouper leurs sources de données dans leurs propres VPC ou comptes Azure, garantissant ainsi une connectivité transparente aux ressources et aux applications. Il élimine le besoin de réseaux externes.
  4. Efficacité de l'infrastructure : tirez parti des remises accordées par les fournisseurs de cloud sur l'infrastructure du compte Azure du client pour optimiser l'utilisation et les coûts de l'infrastructure.
  5. Évolutivité et élasticité : permet d’ajuster dynamiquement les ressources informatiques en fonction de l’évolution des besoins.
  6. Services gérés : gérés par des experts Db2 afin que nos clients puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment pour eux.

Conçue pour les workloads stratégiques du monde entier sur Azure

IBM Db2 sur Azure est conçu pour répondre à toutes les exigences critiques métiers, servant de solution révolutionnaire pour les entreprises qui souhaitent passer au SaaS et faire d'Azure leur fournisseur de cloud principal.

