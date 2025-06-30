Annonce de la disponibilité générale d’IBM Db2 Bring Your Own Cloud sur Azure

30 juin 2025
Nous sommes fiers d’annoncer la disponibilité générale de Db2 Bring Your Own Cloud (BYOC) sur Azure. Cette solution révolutionnaire, conçue sur les avantages existants de Db2 on Cloud, est un service géré qui prend en charge les workloads essentiels du monde entier sur IBM Cloud® et AWS, et nous sommes ravis d’apporter le service à Azure.
Nos services gérés sont conçus de toutes pièces pour incorporer des technologies cloud natives, afin de permettre aux clients de profiter rapidement des avantages du cloud lors de leur modernisation. IBM Db2 SaaS sur Azure, comme AWS et IBM Cloud, fournit une évolutivité indépendante du calcul et du stockage, une haute disponibilité avec plusieurs nœuds prenant en charge les applications des clients, et une durabilité grâce à des sauvegardes automatisées et une récupération à un instant donné.
Les clients qui migrent vers Azure VPC avec Db2 peuvent tirer parti de ces fonctionnalités principales :
Nous prévoyons également de publier quelques fonctionnalités supplémentaires peu après la disponibilité générale. En voici quelques exemples :
Le lancement de ces services sur Azure en tant que service géré conjoint, ou modèle BYOC (Bring Your Own Cloud), avec l'instance de base de données déployée directement dans le nuage privé virtuel Azure (VPC) du client, offre un cadre d'intégration fiable qui s'aligne de manière transparente sur l'environnement cloud existant du client.
Nos clients pourront désormais profiter des avantages suivants tout en étant propriétaires de leurs données au sein de leur environnement :
IBM Db2 sur Azure est conçu pour répondre à toutes les exigences critiques métiers, servant de solution révolutionnaire pour les entreprises qui souhaitent passer au SaaS et faire d'Azure leur fournisseur de cloud principal.