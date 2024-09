Si toutes les entreprises sont désormais des entreprises technologiques, alors tous les cadres de direction doivent devenir des technologues plus compétents. Pour de nombreuses entreprises, l’IA et l’automatisation ne sont plus seulement l’affaire de la direction, mais aussi celle du conseil d’administration.



En se retrouvant ainsi sous les projecteurs, la pression pour adopter l’IA générative et d’autres technologies intégrant l’IA est plus forte que jamais. Cette charge correspond également à la pression constante exercée sur les équipes informatiques, tenues de faire tourner les opérations informatiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout en livrant de nouvelles fonctionnalités, en satisfaisant et en fidélisant les clients et en veillant à ce que les coûts soient aussi bas que possible.



« Si vous ne fournissez pas un service adéquat à vos électeurs ou à vos clients, peu importe que vous travailliez dans le secteur public, dans le secteur des télécommunications ou dans l’industrie manufacturière. Si ce service n’est pas à la hauteur et que vous ne fournissez pas les capacités dont les gens ont besoin, le reste n’a que peu d’importance : le client disparaît. » —Melissa Long Dolson, vice-présidente, AIOps et intégration, IBM Technology Sales