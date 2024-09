Assistez à la création et au voyage inaugural du Mayflower Autonomous Ship (MAS), le premier navire entièrement autonome. Mis au point par Promare et ses partenaires, ce navire autonome fonctionne à l’énergie solaire et utilise l’IA, l’automatisation, le cloud et l’edge computing pour offrir une alternative plus sûre et plus rentable aux navires pilotés par un équipage. Conçu pour une exploration à long terme de la mer, MAS recueillera des données océaniques pour l’étude de problèmes critiques tels que le réchauffement climatique, la pollution et les impacts sur la vie marine. Découvrez cette histoire à travers une série documentaire en plusieurs parties.