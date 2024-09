Dans le domaine médical, chaque minute compte. Les solutions IBM Storage FlashSystem pour le secteur de la santé offrent un accès rapide et facile aux dossiers médicaux et aux données des patients. L’accès simplifié des praticiens aux dossiers individuels des patients rationalise les opérations de santé, contribuant ainsi à éliminer les tests en double et les procédures inutiles. Les décisions de soin et la qualité du traitement sont améliorées, les workflows et les processus sont accélérés, le tout se traduisant par une récupération plus rapide des patients et une réduction notable des coûts.

En outre, IBM Storage FlashSystem pour les systèmes de santé est conforme aux normes du secteur, notamment le National Institute of Standards and Technology (NIST) et la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Cette conformité est essentielle pour assurer la sécurité et la confidentialité des données des patients.