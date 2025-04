Les Konkours IBM du Numérique

- Continuité numérique dans l’industrie et apport de l’IA sur le cycle Ingénierie, Manufacturing, Operations, Maintenances)

- Jumeau Numérique étendu comme outil de pilotage, optimisation et simulation : quel environnement de travail collaboratif ?

- UC dans l’ingénierie et l’amélioration de la qualité des exigences

- UCs dans l’amélioration de qualité de la fabrication (IT/OT connectivité, suivi du TRS et de la performance des lignes, maintenance des équipements, technicien augmenté, inspection visuelle)

- UC dans les opérations industrielles et la maintenance

- UC pour la conformité réglementaire

Intervenant : Serge Bonnaud, CTO for Industrial and Public Sector