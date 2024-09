David Dixon, associé David Dixon possède plus de 28 ans d'expérience dans la réalisation de nombreuses évaluations stratégiques et feuilles de route sur des considérations à fort impact, en particulier dans SAP S/4HANA. Au cours des dix dernières années, il a soutenu SAP dans de nombreux projets et engagements, notamment en matière de validation de concepts, de planification de projets, d'élaboration d'analyses de rentabilisation et de conseils stratégiques.

Scott Cairncross, associé Cofondateur de TruQua, Scott Cairncross apporte une grande expertise en matière de développement de logiciels et de services SAP Analytics. Scott possède une connaissance approfondie d'un large éventail d'outils et de solutions. Il maîtrise notamment SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP Analytics Cloud, SAP Cloud Platform et la suite SAP EPM.

Nuno Guimarães, associé, EMEA Nuno Guimarães a consacré sa carrière à aider le bureau du directeur financier à passer d'une approche axée sur la conformité à une approche axée sur la stratégie en utilisant des technologies modernes. Fort de son expérience dans la région EMEA, en Amérique latine et en Amérique du Nord, Nuno a fourni des solutions financières et de FP&A à des entreprises comme Google, Zurich Financial Group, Northern Trust, Allstate et Repsol, entre autres.