Dans un contexte marqué par l’évolution de la réglementation, les progrès technologiques et la fluctuation des pratiques métier, les entreprises sont confrontées à des défis pressants en matière de risques et de conformité. IBM Promontory comprend ces courants opposés et travaille avec ses clients pour penser de façon plus intelligente et façonner leurs entreprises pour l’avenir. Nous combinons des actifs de classe mondiale avec des compétences judicieusement réunies qui apportent une valeur singulière à nos clients. Grâce à l’accès aux plateformes et à l’expertise de IBM, nous pouvons fournir cette valeur à l’échelle grâce à une technologie de pointe et à l’innovation. En tant que partenaire de confiance des institutions financières et des organes de gouvernance, IBM Promontory travaille avec les conseils d’administration, la direction, les chefs d’entreprise et les professionnels de la conformité afin d’améliorer les fonctions et les résultats métier.