Les agences fédérales sont confrontées à des défis complexes, notamment la pénurie de compétences technologiques, la reconstruction des chaînes d’approvisionnement nationales des États-Unis et la demande accrue de services de qualité dédiés aux citoyens. Pour relever ces défis, les agences ont besoin d’un partenaire sectoriel qui les aide à trouver une voie évolutive vers la modernisation de l’informatique tout en tirant parti des technologies émergentes, en optimisant les coûts et l’efficacité opérationnelle et en améliorant la sécurité. La convergence des nouvelles technologies de cloud hybride et d’IA permet au gouvernement d’apporter des améliorations rapides et de s’adapter à des défis sans précédent.

L’acquisition d’Octo, entreprise basée à Reston, en Virginie, complète les forces d’IBM en matière de modernisation de l’environnement informatique et de transformation numérique, améliore sa capacité à soutenir les agences fédérales avec une approche flexible et moderne de la transformation numérique et fait croître l’organisation du marché public et fédéral d’IBM® Consulting, qui compte désormais 4 200 employés hautement qualifiés. Octo, qui a fait ses preuves en matière de modernisation de l’environnement informatique et d’engagement transparent des citoyens, apporte également une expérience approfondie des missions fédérales et des certifications dans les technologies les plus utilisées au sein du gouvernement fédéral.