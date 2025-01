Services de conseil Finops

L’élimination du gaspillage et l’optimisation des dépenses offrent une capacité de réinvestissement. C’est ce que IBM entend par « Des économies au service de la transformation ». Laissez IBM Consulting vous aider à autofinancer votre projet de modernisation grâce à une gouvernance fiduciaire appropriée de vos dépenses liées au cloud, fondée sur les principes des cadres des exigences FinOps et TBM.

IBM Consulting fournit des services FinOps en accord avec le cadre des exigences FinOps.org et le TBM Council. Nous adhérons aux principes FinOps, notamment la collaboration, la prise de décision en matière de valeur métier, la propriété des dépenses liées au cloud, l’accessibilité des données, la gouvernance centralisée et la responsabilité distribuée de l’utilisation du cloud. Nous informons, optimisons et opérons avec une culture FinOps et TBM qui génère des résultats métier positifs.

Nous aidons nos clients avc notre méthode IBM Consulting :