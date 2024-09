IBM Assembly and Test est un leader mondial de la technologie, des produits et des services d’emballage de semi-conducteurs. Situé à Bromont, au Canada, et doté d’une usine de fabrication de 79 000 m² de superficie à côté d’une installation de développement de 15 000 m² (C2MI), il s’agit du plus grand site de fabrication d’Amérique du Nord. L’entreprise propose un assemblage et des tests avancés de puces retournées.

Capacités de conception et de modélisation des substrats disponibles

Chaîne de montage photonique automatisée

Boîtier commun pour l’assemblage et le test de l’optique proposé et ADK disponible

Conception de règles de base pour les applications à courant très élevé et à haute puissance

Les services de test comprennent les plaquettes, le module et le test au niveau du système, ainsi que le test en ligne

L’équipement de test couvre le déverminage, les plaquettes et les emballages

Les capacités de test incluent des options logiques, SRAM, analogiques, à signaux mixtes, RF et photoniques sur silicium

Capacité à gérer les produits ITAR et Trusted pour le marché aéronautique et spatial, et reconnu comme Trusted Foundry