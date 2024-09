Grâce à notre expérience de processus d'intégration rationalisée, autonome et accélérée, il n'a jamais été aussi simple de s'associer et de commencer à vendre avec IBM Cloud.

Avec une gamme sans plage croissante de logiciel et de services, notre catalogue vous sert de canal de distribution numérique pour distribuer et revendre produits aux clients IBM Cloud à travers le monde. Et de la perspective du client, l'accès au logiciel et services partenaires sur le catalogue offre une approche rationalisée de l'achat et du déploiement, ainsi qu'une intégration transparente du compte et la simplicité d'une facturation unique.