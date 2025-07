Entrer dans un magasin World Market, c’est pénétrer dans une caverne aux trésors. Les visiteurs sont accueillis par un assortiment de couleurs, de lumières et de motifs flamboyants. Cette chaîne de magasins vend des produits éclectiques provenant du monde entier, comme des meubles tendance, des plats et des vins internationaux, des objets de décoration intérieure uniques et des cadeaux.

La diversité des articles proposés attire un flux constant de clients au gré des importants changements globaux et organisationnels, dont l’acquisition par Bed Bath & Beyond en 2012, puis celle par une société de capital-investissement en janvier 2021.

Abhijit Roy (Abhi), directeur principal des solutions omnicanales, a rejoint World Market fin 2020, peu de temps avant la finalisation de la dernière acquisition. À l’époque, l’entreprise procédait à l’évaluation de l’ensemble de son infrastructure informatique, dont une grande partie était obsolète, et se préparait à une transformation numérique. L’infrastructure de commerce électronique de l’entreprise se trouvait en tête de liste des améliorations à apporter.

En mai 2021, Abhi a rapidement commencé à travailler sur une stratégie de modernisation omnicanale à long terme. Au centre de cette stratégie figurait le système de gestion des commandes (OMS) de l’entreprise, qui gère le stock et le traitement des commandes, du moment où les commandes sont passées jusqu’à leur livraison.

« Un système de gestion des commandes unifié se situe au cœur de notre transformation omnicanale, explique Abhi. Vous devez d’abord avoir un bon cœur avant de vous occuper du cerveau, des jambes et des mains (à savoir le commerce électronique, l’ERP et la gestion des entrepôts). »

La société avait mis en place un système OMS, mais il ne proposait pas l’évolutivité ni les fonctionnalités nécessaires au futur développement. Lorsqu’un client achetait un article en ligne, par exemple, la commande était traitée par trois entrepôts aux États-Unis : deux sur la côte est, et un autre sur la côte ouest. Cela prenait parfois plus d’une semaine avant que l’article ne soit livré au client. Les vendeurs, le personnel du centre d’appel et les clients ne pouvaient pas consulter les stocks en temps réel. Le système ne permettait pas aux clients d’acheter un article en ligne et de le faire livrer dans un magasin à proximité pour le récupérer, service également connu sous son acronyme anglais BOPIS (« buy online, pick up in store » : achat en ligne, retrait en magasin).

Avec ce système, il n’était pas non plus possible de faire livrer au domicile d’un client des articles se trouvant dans un magasin à proximité. De plus, si un client commandait un article en ligne, voyait deux jours plus tard le même article dans un magasin et souhaitait le ramener chez lui, le vendeur de World Market ne pouvait pas appliquer la commande en ligne à l’article en magasin. Au lieu de cela, le client devait acheter l’article en magasin et soit annuler la commande en ligne, soit retourner l’article une fois reçu.

World Market a décidé de remplacer son OMS par une nouvelle solution plus robuste qui pourrait servir de base à sa transformation numérique, en offrant une visibilité et une gestion centralisées et en temps réel des commandes, du stock et du traitement sur l’ensemble de son réseau.