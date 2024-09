La station a choisi de consolider sa relation de longue date avec IBM en intégrant Max Engage with Watson et Max Social de The Weather Company, une entreprise IBM, à ses plateformes afin d'élargir ses capacités numériques et d'aider les météorologues à diffuser leurs émissions à l'antenne. L'outil d'IA aide les météorologues de WKRN à produire, distribuer et monétiser automatiquement des contenus météorologiques convaincants et pertinents sur leurs plateformes tout au long de la journée, facilitant ainsi leur workflow, améliorant l'engagement des téléspectateurs et générant des revenus.

« En tant que météorologue, je peux me concentrer sur l'aspect télévisuel, et Max Engage s'occupe de tout le reste », ajoute Danielle. « Je le dis tout le temps, quand je suis seul et que je suis au beau milieu d'une alerte à la tornade, c'est un outil tellement utile parce qu'il fait tout, tout seul ».

Un tel événement s'est produit juste après minuit le matin du 3 mars 2020. Une alerte à la tornade a été lancée alors qu'un entonnoir se dirigeait rapidement vers la région. Danielle se souvient qu'elle et son équipe sont restées près de 24 heures d'affilée en direct à la télévision. Pourtant, avec l'aide de la solution de messagerie multiplateforme automatisée de Max Engage, la station a pu envoyer de nouvelles alertes à la fois sur son application météo et sur ses pages de médias sociaux. La solution Max a également permis à Danielle de rester en alerte pendant qu'elle était à la télévision, l'informant de l'émission d'une nouvelle alerte, et a aidé WKRN à fournir des données en temps réel au marché de manière rapide et précise, ce qui a permis de sauver de nombreuses vies.

L'application météo de la station a connu une croissance fulgurante grâce à une nouvelle présentation intégrant les fonctionnalités de Max Engage. L'équipe commerciale de WKRN a capitalisé sur la croissance et a collaboré avec les météorologues sur les opportunités de monétisation. Ne voulant pas que ses téléspectateurs soient submergés par des publicités interminables et sans rapport avec la réalité, l'équipe de WKRN a opté pour un panneau d'affichage de 3 à 5 secondes sponsorisé par le client pour les vidéos météorologiques de courte durée. Le panneau s'intègre ensuite de manière transparente dans la séquence, agissant comme une publicité qui associe le nom du client à l'information.

« La météo est très importante pour les citoyens ; ils ne veulent pas regarder une publicité de 30 secondes avant d'entendre les prévisions », explique Kimberly Hood, directrice des ventes numériques chez WKRN. « Il a donc fallu procéder par tâtonnements et réfléchir au moment et à l'endroit où placer un message publicitaire dans les vidéos, mais nous avons trouvé le bon filon. »