Téléchargez votre contenu sur Facebook, Twitter et Instagram sans quitter la plateforme Max en utilisant une solution météo pour les médias sociaux conçue pour convertir les mentions J'aime en fidélité et pour générer des revenus publicitaires. Max Social vous permet également d'incorporer du contenu généré par les utilisateurs au moyen de commentaires, de photos et de vidéos, afin qu'ils aient l'impression de faire partie de votre équipe.