En s'associant à IBM Consulting, Wiwynn est passé avec succès à SAP S/4HANA sur Microsoft Azure sans aucune interruption de ses opérations de fabrication critiques. En plus d'aider l'entreprise nouvellement indépendante à respecter ses obligations réglementaires, la nouvelle solution pose les bases de la transformation numérique continue de l'entreprise, y compris sa transition vers les technologies de l'Industrie 4.0.



« Nous avons déjà ciblé notre usine de Tainan City, à Taïwan, comme possible incubateur pour de futures initiatives d'automatisation », explique M. Wen. « En instrumentant notre équipement de fabrication avec des capteurs IoT industriels, nous prévoyons de recueillir des données précieuses telles que l'état des actifs, le débit de fabrication et la qualité de production, et même de prendre en charge des capacités avancées telles que les véhicules guidés au sein même de l'usine. »

Il poursuit : « À terme, les technologies de l'Industrie 4.0 nous permettront de fabriquer des volumes plus importants de produits de haute qualité à des prix compétitifs, ce qui nous donnera les moyens de saisir des opportunités supplémentaires sur le marché mondial des CSP et des centres de données d'entreprise. » Les systèmes d'entreprise prêts pour l'avenir seront essentiels à notre parcours de transformation numérique, et c'est exactement ce que SAP S/4HANA sur Microsoft Azure - fourni par IBM Consulting - nous offre. »

La nouvelle solution SAP offre déjà de puissants avantages à Wiwynn. Avec SAP S/4HANA, l'entreprise peut partager plus facilement des données en temps réel sur les commandes, la production et la logistique avec son réseau mondial de clients et de partenaires de la chaîne logistique, contribuant ainsi à des opérations plus efficaces et basées sur les données. Et grâce à Microsoft Azure, l'entreprise fournit ces capacités de niveau professionnel avec une équipe informatique réduite à trois équivalents temps plein.

« En choisissant le cloud plutôt que de construire notre propre centre de données sur site, nous avons évité des coûts d'investissement et d'exploitation substantiels », confirme M. Wen. « Nous estimons que SAP S/4HANA sur Microsoft Azure réduira notre coût total de possession de 40 % sur quatre ans par rapport à une solution sur site équivalente. Et comme nous sommes dans le cloud, la mise à l'échelle pour prendre en charge de nouveaux services métier est nettement plus rapide et plus simple qu'auparavant. En effet, par le passé, la mise en place de l'infrastructure pour créer un environnement de test pour une nouvelle solution SAP pouvait prendre jusqu'à un mois de travail. Avec Microsoft Azure, tout est prêt et nous attend en à peine deux heures, c'est-à-dire que le processus est à 99 % plus rapide. »

À l'avenir, Wiwynn prévoit de s'appuyer sur son travail avec IBM et Microsoft pour fournir de nouvelles capacités précieuses à l'entreprise. Par exemple, l'entreprise souhaite exploiter l'expérience utilisateur SAP Fiori pour offrir à ses décideurs un accès mobile aux données clés et à intégrer des solutions de SAP Business Technology Platform pour rationaliser davantage les processus métier clés.

« Grâce à SAP S/4HANA, nous avons ouvert un monde de nouvelles possibilités d'innovation pour les entreprises », explique Wen. « Nous préparons déjà un certain nombre d'initiatives passionnantes, notamment la combinaison de la technologie blockchain avec nos données SAP pour offrir un aperçu plus approfondi de l'historique de fabrication de nos composants, et l'intégration en temps réel avec nos clients et les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement pour simplifier les livraisons à nos clients. »

Il conclut : « Le marché du cloud est prêt pour des décennies de croissance continue. Grâce à IBM, nous avons migré vers un ERP nouvelle génération qui nous aidera à optimiser nos processus, à tirer parti des nouvelles opportunités et à développer notre activité. »

