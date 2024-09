Optimiser les opérations du service client Wipro, une multinationale spécialisée en conseil informatique et gestion des processus métier, compte de nombreux clients dans le domaine des centres d’appels. Bon nombre d’entre eux disposent d’un budget limité et d’une capacité insuffisante pour gérer la charge d’appels entrants. Cela entraîne des défis, notamment : Délais d’attente importants ;

Transfert inefficace des appels ;

Besoin d’effectifs supplémentaires ;

Processus chronophages (par exemple, générer des courriers de clôture des demandes ou examiner la transcription des échanges). Ces défis ont pour conséquences une baisse de la satisfaction client, une augmentation des coûts opérationnels et une utilisation sous-optimale des ressources du centre d’appels.

Révolutionner le service client En s’appuyant sur la technologie IBM watsonx.ai, Wipro a créé plusieurs accélérateurs optimisés par l’IA pour révolutionner les opérations du service client. IBM watsonx.ai est une plateforme d’IA et de données complète, pilotée par l’IA générative. Ses différentes fonctionnalités permettent de répondre aux défis courants du service client. En voici quelques exemples : Le libre-service permet aux clients de soumettre leurs requêtes par e-mail, tandis que watsonx.ai automatise la réponse aux questions courantes, tout en transférant les cas les plus complexes vers un agent. Cela se traduit par une réduction des temps d’attente, au grand avantage des clients, et un allègement de la charge de travail des centres d’appel.





L’acheminement intelligent des appels, qui classe les appels en fonction de l’interaction initiale avec l’utilisateur, permet d’améliorer l’efficacité du centre d’appels. Un entraînement supplémentaire permet d’optimiser la classification des appels pour garantir que les appels sont acheminés vers les files d’attente les plus appropriées. Cela contribue à réduire le nombre d’appels transférés, ainsi que les temps d’attente, et à accélérer la résolution des problèmes.





L’agent conversationnel, qui puise ses connaissances dans les guides de dépannage, les FAQ et les interactions antérieures, rationalise les flux d’appels et minimise le besoin d’intervention humaine. Cela permet de réduire le temps d’attente, les volumes d’appels et le recours aux conseillers, afin de réaliser des économies.





L’assistant virtuel s’appuie sur l’IA générative pour fournir aux conseillers des réponses en temps réel, analyser les sentiments des utilisateurs et suggérer des solutions. Cela permet d’augmenter la performance, d’accélérer le traitement des appels et d’améliorer la satisfaction client.





La fonctionnalité conçue pour générer les courriers de clôture des demandes, qui synthétise les informations provenant de diverses sources, permet d’accélérer le traitement des réclamations, de gagner du temps et de réaliser des économies significatives.





La synthèse des conversations, qui simplifie l’analyse des transcriptions, contribue à réduire le délai de traitement des appels transférés et à améliorer la satisfaction client. L’évaluation post-appel par les responsables est également rationalisée. Dans l’ensemble, son approche de l’IA et l’adoption de watsonx.ai permettent à Wipro de proposer une solution complète pour optimiser le service client, rationaliser les opérations et améliorer l’expérience utilisateur tout en réduisant les coûts, avec à la clé :

Une réduction de 30 % des temps d’attente pour améliorer la satisfaction client 20 à 40 % des appels sont désormais automatisés, favorisant une réduction des coûts et une meilleure utilisation des ressources

Le service client est essentiel pour assurer la satisfaction client. Watsonx.ai transforme le service client comme jamais auparavant. Conçue pour faciliter l’entraînement, la validation, le réglage et le déploiement de l’IA générative, des modèles de fondation et du machine learning (ML), la solution permet aux PME de créer des applications d’IA en un clin d’œil, avec moins de données. L’équipe d’Ecosystem Engineering SI Lab a démontré, une fois de plus, l’efficacité des partenariats avec Wipro. Soumitra Limaye Directrice Ecosystem Engineering SI Lab

Ayant à son actif d’innombrables projets de déploiement de l’IA à l’échelle avec Watson, Wipro s’impose comme un partenaire de choix pour accélérer l’innovation en matière d’IA au service des centres de contact. Forts de notre partenariat de longue date avec IBM et soucieux d’apporter le meilleur de l’innovation en matière d’IA générative, nous avons davantage renforcé nos solutions et accélérateurs d’IA avec watsonx. Il nous tient à cœur d’améliorer l’efficacité et l’expérience des centres de contact qui nous font confiance. Brijesh Singh Vice-président principal et responsable de l’IA à l’international Wipro

Des résultats probants en termes de transformation D’une durée de 30 jours, la preuve de concept (POC) réalisée a démontré la capacité de Wipro à apporter les avantages suivants aux centres d'appels* : Temps d’attente réduit : réduire le temps d’attente (de 30 % en moyenne) permet d’améliorer la satisfaction client.





Efficacité opérationnelle améliorée : automatiser les requêtes courantes et l’acheminement des appels permet de réaliser des économies et de mieux utiliser les ressources du centre d’appels. 20 % à 40 % des appels peuvent être automatisés pour réduire le besoin d’intervention humaine.





Résolution accélérée : accélérer la résolution des problèmes permet de réduire le nombre d’appels transférés et d’améliorer le taux de résolution au premier contact (FTR). Le nombre d’appels transférés peut être réduit d’environ 25 %.





Performance des agents améliorée : les agents bénéficient d’une assistance en temps réel, ce qui se traduit par une amélioration du service client et une réduction des coûts. Le délai de traitement des appels peut être réduit de 25 % en moyenne.





Clôture efficace des demandes : les courriers de clôture sont générés automatiquement, ce qui permet d’alléger la charge de travail des agents et de leur faire gagner du temps. Les gains réalisés sont estimés à environ cinq minutes par agent et par courrier.





Évaluation post-appel rationalisée : la synthèse des conversations simplifie le processus d’analyse post-appel pour les responsables, et permet de gagner cinq minutes par appel en moyenne. Globalement, la mise en œuvre de watsonx.ai et des solutions d’IA Wipro associées permettent d’optimiser le service client, de rationaliser les opérations et d’améliorer l’expérience client tout en générant des économies significatives. * Les chiffres constituent des projections et peuvent varier d’un cas à l’autre.