Les développeurs de Vivy avaient déjà utilisé Datadog, New Relic et différents outils open source. Aussi, au moment de trouver une solution de gestion de la performance des applications (APM) capable de gérer le monitoring complexe de leurs applications conteneurisées sur microservices, ils savaient qu'il fallait tabler sur quelque chose de nouveau. Instana s'est imposée comme une évidence pour Vivy. La raison ? Sa capacité à découvrir automatiquement tous les services et suivre chaque demande sans aucune configuration.

« Instana comprend que tout est interconnecté », explique Kirill Merkushev, responsable du backend chez Vivy. Grâce à Instana, tous les composants et services de Vivy, ainsi que les dépendances associées, sont détectés automatiquement et chaque requête est tracée de bout en bout. Vivy a ainsi pu éliminer les processus manuels et bénéficie désormais d'une visibilité complète sur ses applications et services avec des informations précises sur les dépendances, les traces de pile par service et les délais de demande de chaque service individuel.

Les clients de Vivy ayant besoin d’un accès mobile ininterrompu, l'entreprise ne peut pas se permettre que son application ou ses services soient lents ou en panne. Avec l’analyse automatique des causes profondes d’Instana, lorsqu’un service est lent ou qu'une requête pose problème, un seul incident est signalé et il comprend tous les événements correspondants ainsi que l'origine la plus probable du dysfonctionnement. Armés de ces données exploitables, les ingénieurs de Vivy sont rapidement en mesure d’évaluer la situation et de résoudre les problèmes sans hésitation. Comme l'explique Kirill Merkushev, « avant Instana, si un bogue passait en production, les développeurs pouvaient mettre jusqu’à 3 jours à trouver la cause première du problème et le résoudre définitivement. Avec Instana, nous sommes immédiatement informés de la cause première et nous pouvons résoudre le problème en trois fois moins de temps. »

Vivy traitant des données sensibles, des dossiers médicaux aux informations financières, il est essentiel que l'entreprise se conforme à toutes les lois en vigueur sur la confidentialité des données. C'est pourquoi elle a pour priorité absolue de protéger les données contre tout accès non autorisé par des tiers. En utilisant une technologie de cryptage ultramoderne et en respectant les politiques de confidentialité les plus strictes, Vivy contribue à garantir que les données de chaque patient restent entièrement confidentielles.

En parallèle, Vivy a aussi pour obligation de ne jamais envoyer d’informations sensibles identifiables à des outils tiers. L'entreprise a pu configurer Instana de manière transparente et analyser ses données pour vérifier qu'elle répond bien à toutes les exigences de confidentialité tout en tirant la valeur dont elle a besoin des capacités de monitoring automatique d’Instana. Avec Instana, Vivy peut également détecter plus facilement les tentatives de piratage qui ciblent les données patients. « Comme Instana suit à la trace les requêtes via l'infrastructure de Vivy, nous pouvons immédiatement détecter toute hausse soudaine des demandes », souligne Kirill Merkushev. « Avec Instana, nous sommes en mesure de déchiffrer rapidement si ce pic est causé par des erreurs ou par des pirates. »