« Alors que, dans un environnement marqué par la pénurie d’infirmières et de médecins qualifiés, les organisations de santé du monde entier sont pressées de réduire leurs coûts tout en améliorant les soins aux patients, l’adoption de technologies comme l’IA et le machine learning devient incontournable pour transformer le secteur. Avec watsonx.ai d’IBM, VitalProbe Inc. est très enthousiaste à l’idée de fournir à ses clients des modèles prédictifs qui permettent d’identifier les risques pour la santé et de convertir des masses de données en informations utilisables qui permettent aux praticiens de prendre des décisions éclairées et d’améliorer les résultats des soins. »



Billa Bhandari,

fondateur de

VitalProbe, Inc.