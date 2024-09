En collaboration avec PacGenesis, Vision Media a intégré le logiciel Aspera High-Speed File Transfer dans sa plateforme de streaming sécurisée pour l'ingestion et le transfert de contenu.

PacGenesis, une équipe d'experts pour Aspera, a veillé à l'intégration de la solution au flux de contrôle sécurisé de Vision Media et à la mise à jour du logiciel afin qu'il possède les derniers correctifs et mesures de sécurité. Dans le cadre du projet, Vision Media et PacGenesis ont engagé IBM pour évaluer le logiciel Aspera et s'assurer qu'il prend en charge les exigences strictes de sécurité de Vision Media pour protéger la propriété et les droits d'auteur des studios. PacGenesis et Vision Media ont bouclé l'implémentation d'Aspera en 30 jours.

Les importations de longs métrages, qui prenaient autrefois plusieurs heures, se font maintenant en 10 minutes. Lorsqu'un studio doit soumettre un nouveau film ou plusieurs épisodes d'une série télévisée au plus tard le vendredi à 17 heures, plus besoin pour lui de lancer l'importation en début de semaine et de la surveiller en continu pour vérifier qu'elle se terminera à temps. De la même façon, si une œuvre est modifiée le jour de la date butoir, ce n'est plus un problème : le transfert de fichiers prendra quelques minutes, ce qui est un gage de tranquillité pour les sociétés de production.

Grâce aux contrôles flexibles de la plateforme Vision Media, les utilisateurs sont vraiment aux commandes. Les studios peuvent choisir la durée de visionnage de leur contenu avec des fenêtres de projection protégées, utiliser un filigrane visible ou invisible et personnaliser les paramètres de sécurité selon leurs besoins.

« Nous sommes fiers d'avoir travaillé avec Vision Media pour booster sa vitesse de transfert de fichiers et l'aider à réaliser des économies de temps et de coûts pour sa plateforme de projection sécurisée », note Mark Eaton de PacGenesis. « Vision Media partage notre engagement envers la sécurité et la vitesse de pointe, et nous sommes heureux que cette solution permette aux studios et aux créateurs de contenu de transférer leurs œuvres dans la course aux récompenses en toute sécurité, à grande échelle. »

« Nos clients, les propriétaires de contenu, bénéficient d'une tranquillité d'esprit totale tout au long de l'année », ajoute Joanna Syiek, membre de Vision Media. « Ils peuvent passer moins de temps à surveiller les transferts de fichiers et plus de temps à profiter de leur travail acharné pour donner vie à des séries télévisées et des films créatifs et inspirants. »