VE Commercial Vehicles Ltd.

VECV (lien externe à ibm.com) est une joint-venture entre Volvo Group et Eicher Motors Ltd. formée en 2008 pour fabriquer et distribuer des véhicules commerciaux en Inde et sur d’autres marchés en développement. Le siège social de la société se trouve à New Delhi et comprend quatre secteurs d’activité : Eicher Trucks and Buses, Volvo Trucks India, Eicher Engineering Components et VE Powertrain. Leader dans la modernisation du secteur des transports commerciaux en Inde, VECV emploie plus de 11 000 personnes et gère 94 sites.