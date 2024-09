Les investissements de l'université de Birmingham dans les infrastructures de recherche portent leurs fruits : ses installations accueillent une série de projets de recherche passionnants. En fournissant aux équipes de recherche l'infrastructure de pointe dont elles ont besoin pour exceller, l'université les aide à obtenir des résultats plus rapidement, tout en renforçant sa position en tant que destination pour les esprits les plus brillants du monde.

« Nous soutenons la recherche dans un large éventail de domaines, notamment l'application et le développement de techniques d'utilisation de l'IA et de l'apprentissage profond », explique M. Thompson. « Par exemple, nous collaborons avec l'université de Nottingham sur le projet Centre of Membrane Proteins and Receptors [COMPARE] (lien externe à ibm.com). En analysant les images à très haute résolution produites par les dernières générations de microscopes, le projet permettra de mieux prévenir et traiter les maladies cardiovasculaires, les troubles respiratoires et le cancer. Nous avons également rejoint Health Data Research UK (lien externe à ibm.com), qui se concentre sur le développement et l'application d'approches de pointe en matière de science des données pour permettre des diagnostics plus efficaces et plus précis.

« Une équipe de recherche utilise nos installations pour s'attaquer à un domaine où le calcul à haute performance n'est généralement pas appliqué : la linguistique. Elle utilise l'analyse textuelle pour découvrir comment le texte le plus traduit de tous les temps, à savoir la Bible, a évolué au fil des siècles, et ce que cela peut nous apprendre sur la langue et la culture. L'université a récemment intégré l'Alan Turing Institute (lien externe à ibm.com), l'institut britannique pour la science des données et l'IA, qui vise à rassembler des chercheurs possédant des compétences différentes. À la base de toutes ces innovations pionnières, les solutions IBM Spectrum Storage garantissent que les données sont là, à chaque fois que les chercheurs de Birmingham en ont besoin. »

L'université de Birmingham contrôle désormais mieux que jamais ses données, ce qui lui permet de tirer le meilleur parti de cette ressource inestimable tout en se conformant aux nouvelles réglementations de manière simple et rentable.

« Grâce à l'enregistrement des audits, Spectrum Scale nous donne un aperçu sans précédent de qui utilise les données et comment, ce qui nous permet de répondre aux exigences en matière de rapports et de veiller à ce que les processus corrects soient respectés, » souligne Thompson. « Mieux encore, cela peut se faire avec un minimum d'interruption pour nos utilisateurs et sans trop d'impact sur notre budget. Nous estimons que les opérations simplifiées rendues possibles par les solutions IBM Spectrum nous ont permis d'étendre notre environnement HPC sans avoir à renforcer notre équipe de gestion, ce qui nous a permis d'économiser jusqu'à deux ETP (employés à temps plein). »

Équipée de solutions IBM Spectrum Storage™, l'Université de Birmingham dispose de plusieurs niveaux de protection contre la perte de données, ce qui garantit que les chercheurs peuvent toujours accéder aux informations dont ils ont besoin. Alors que l'université continue de repousser les limites des capacités HPC, la technologie aide l'équipe chargée des recherches informatiques à utiliser les ressources au maximum de leur potentiel.

Pour en tirer le meilleur parti, nous prévoyons d'acheter des systèmes de stockage extrêmement performants. La capacité d'ajouter de nouvelles ressources de manière transparente et de les fournir à nos utilisateurs grâce à Spectrum Scale est cruciale ».