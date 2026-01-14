UMass Memorial Health transforme la gestion de ses appareils avec IBM® MaaS360
En tant que plus grand système de santé du centre du Massachusetts, UMass Memorial Health exploite un réseau croissant d’hôpitaux et de centres de soins primaires à travers sept à huit régions. Grâce à de récentes acquisitions, notamment de celui du Milford Regional Hospital, son écosystème informatique s’est développé rapidement. La gestion des appareils pour les différents services, tels que la cardiologie, les soins infirmiers, les urgences, les soins intensifs et l’accueil, est un défi, car chacun possède ses propres applications, mises en place et exigences réseau. Une telle personnalisation par service rend difficile la gestion uniforme des appareils.
Les solutions traditionnelles de gestion des appareils mobiles (MDM) obligent souvent les équipes informatiques à configurer des politiques par le biais de plusieurs interfaces. D’autres grands fournisseurs de MDM obligent les administrateurs à jongler entre paramètres de conformité, fonctionnalités des appareils et pages de configuration. Résultats ? Des retards et des inefficacités, en particulier dans le secteur de la santé, où la technologie impacte directement la guérison des patients et la productivité du personnel soignant.
L’utilisation partagée des appareils constitue un autre défi. Les infirmières, les médecins, les techniciens et les employés des entrepôts utilisent souvent les mêmes iPad ou scanners Zebra pour mener à bien leur tâche. Les solutions concurrentes ne permettaient pas d’assigner les utilisateurs en toute sécurité tout en maintenant la conformité. Pour ajouter à la complexité, UMass doit être en mesure de dimensionner rapidement les politiques à des milliers d’appareils, sans exiger des cliniciens qu’ils fassent appel au service informatique pour chaque mise à jour.
UMass Memorial Health avait donc besoin d’une plateforme MDM capable d’assurer cohérence, flexibilité et résilience à l’échelle. Son équipe informatique recherchait une solution qui rationalise le déploiement, renforce la sécurité, réduit les frais généraux informatiques et fournit aux soignants les bons outils au bon moment. Pour UMass Memorial Health, les enjeux étaient élevés : tout temps d’arrêt ou mauvaise configuration risquait de perturber la prestation des soins, les workflows de consentement des patients et même la gestion de l’inventaire.
Pour relever ses défis croissants, UMass Memorial Health a adopté la solution IBM MaaS360 de gestion unifiée des terminaux (UEM) comme solution MDM à l’échelle de l’entreprise. La plateforme offre une interface unique et axée sur les politiques pour gérer les configurations, les applications et la conformité sur des milliers d’appareils. Contrairement à d’autres outils, MaaS360 a permis aux administrateurs informatiques de configurer les écrans d’accueil, de restreindre l’accès au Web, de faire appliquer des codes d’accès et d’attribuer des applications, le tout, dans les limites d’un cadre de politique unifié.
La solution a également responsabilisé les cliniciens. Les infirmières peuvent désormais accéder à un catalogue d’applications MaaS360 dédié pour télécharger des outils spécifiques à leur service sans avoir à soumettre de tickets informatiques, ce qui accélère considérablement l’accès aux ressources. L’administration basée sur les rôles permet aux responsables informatiques d’attribuer les bonnes autorisations aux techniciens et ingénieurs, protégeant ainsi les politiques contre les modifications accidentelles. Le choix de MaaS360 a permis aux responsables informatiques de se concentrer sur la croissance et l’innovation plutôt que sur la résolution de problèmes liés aux appareils.
Comme le souligne Venkat Peram, « MaaS360 nous offre flexibilité et fiabilité, de l’application des politiques à l’administration basée sur les rôles. Nos cliniciens peuvent ainsi se concentrer sur les patients tandis que le service informatique gère facilement la mobilité en arrière-plan. »
L’adoption de MaaS360 a grandement profité à UMass Memorial Health, améliorant à la fois les opérations informatiques et la prestation des soins aux patients : gains d’efficacité, fiabilité accrue et meilleure expérience utilisateur dans l’ensemble du système de santé.
Principaux résultats
Ces résultats démontrent que MaaS360 n’est pas seulement un outil de gestion, mais aussi un facilitateur de soins centrés sur le patient. En simplifiant l’administration des appareils, en améliorant le temps de fonctionnement et en réduisant les frictions des cliniciens, UMass Memorial Health a transformé sa stratégie de mobilité numérique en un véritable avantage opérationnel.
UMass Memorial Health est le plus grand système de santé à but non lucratif du centre du Massachusetts, prenant en charge des millions de patients chaque année. Il comprend un réseau d’hôpitaux, de centres de soins primaires et de cabinets spécialisés répartis dans plusieurs régions. Il fournit des soins empathiques et de haute qualité tout en faisant progresser la formation médicale et la recherche dans la région. Le système s’est considérablement développé ces dernières années, en acquérant plusieurs hôpitaux pour étendre son champ d’action. UMass s’engage à adopter des solutions informatiques avancées pour atteindre sa mission : améliorer la santé de sa population de patients diversifiée avec empathie, qualité et innovation.
