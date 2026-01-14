En tant que plus grand système de santé du centre du Massachusetts, UMass Memorial Health exploite un réseau croissant d’hôpitaux et de centres de soins primaires à travers sept à huit régions. Grâce à de récentes acquisitions, notamment de celui du Milford Regional Hospital, son écosystème informatique s’est développé rapidement. La gestion des appareils pour les différents services, tels que la cardiologie, les soins infirmiers, les urgences, les soins intensifs et l’accueil, est un défi, car chacun possède ses propres applications, mises en place et exigences réseau. Une telle personnalisation par service rend difficile la gestion uniforme des appareils.

Les solutions traditionnelles de gestion des appareils mobiles (MDM) obligent souvent les équipes informatiques à configurer des politiques par le biais de plusieurs interfaces. D’autres grands fournisseurs de MDM obligent les administrateurs à jongler entre paramètres de conformité, fonctionnalités des appareils et pages de configuration. Résultats ? Des retards et des inefficacités, en particulier dans le secteur de la santé, où la technologie impacte directement la guérison des patients et la productivité du personnel soignant.

L’utilisation partagée des appareils constitue un autre défi. Les infirmières, les médecins, les techniciens et les employés des entrepôts utilisent souvent les mêmes iPad ou scanners Zebra pour mener à bien leur tâche. Les solutions concurrentes ne permettaient pas d’assigner les utilisateurs en toute sécurité tout en maintenant la conformité. Pour ajouter à la complexité, UMass doit être en mesure de dimensionner rapidement les politiques à des milliers d’appareils, sans exiger des cliniciens qu’ils fassent appel au service informatique pour chaque mise à jour.

UMass Memorial Health avait donc besoin d’une plateforme MDM capable d’assurer cohérence, flexibilité et résilience à l’échelle. Son équipe informatique recherchait une solution qui rationalise le déploiement, renforce la sécurité, réduit les frais généraux informatiques et fournit aux soignants les bons outils au bon moment. Pour UMass Memorial Health, les enjeux étaient élevés : tout temps d’arrêt ou mauvaise configuration risquait de perturber la prestation des soins, les workflows de consentement des patients et même la gestion de l’inventaire.