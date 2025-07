Turba Media a considérablement transformé ses capacités opérationnelles et ses services à la clientèle grâce à son partenariat avec IBM. En mettant en œuvre watsonx.ai pour les générateurs d’IA, l’agence a accéléré la vitesse à laquelle les idées sont générées et exploitées, favorisant ainsi des décisions marketing plus agiles et plus réactives. L’analyse des sentiments en temps réel et la prévision des tendances intégrées dans toutes les campagnes en cours ont conduit à des améliorations tangibles de la précision du ciblage publicitaire, du retour sur investissement (ROI) et de la pertinence du contenu. Les tableaux de bord conviviaux de Turba Media offrent désormais aux utilisateurs non techniques un accès direct à des informations puissantes, ce qui élimine le recours à des analystes de données intermédiaires et accroît la transparence. La collaboration entre Turba Media et IBM a non seulement amélioré les capacités analytiques de Turba Media, mais a également démocratisé l’accès aux données. Les spécialistes du marketing, les responsables stratégiques et les producteurs d’événements peuvent désormais interroger les données culturelles et de campagne en temps réel en utilisant le langage naturel, ce qui améliore considérablement les résultats par rapport aux méthodes traditionnelles d’achat de médias. Cette transformation a été présentée lors d’événements sectoriels prestigieux, notamment Asia Tech 2024, IBM Think Singapour et Gartner Digital Gold Coast. Lors de ces événements, Turba Media a démontré sa capacité à agréger et à analyser les données en direct des participants en temps réel, fournissant ainsi des renseignements inégalés sur l’audience. Matt Bonner et Effi Shwintarsky, fondateurs de Turba Media, ont publiquement insisté sur le caractère familial de leur collaboration avec IBM, soulignant la confiance mutuelle et une vision partagée de l’avenir de la stratégie média alimentée par l’IA. L’agence est ainsi devenue un collaborateur et un innovateur de premier plan dans l’écosystème IBM, présentant de nombreux événements sectoriels et tirant parti de l’IA générative pour extraire des informations communautaires et culturelles de pointe.



L’impact de ce partenariat est évident dans le succès de Turba Media avec des clients tels que Subsonic Festival. En exploitant les outils de watsonx.ai, Turba Media a pu informer les stratégies d’achat de médias et de placement d’annonces, ce qui a entraîné des indicateurs de campagne exceptionnels. Ces indicateurs comprennent un taux de clics (CTR) de < 4,62 % et un retour sur investissement publicitaire (ROAS) de plus de 5,56. Ces résultats soulignent la puissance de l’intégration de l’IA avancée avec le marketing culturellement intelligent.



« Les renseignements sur les audiences de Turba Media sont à la fois innovants et disruptifs. Grâce à l’IA générative, ils aident les entreprises à découvrir des informations comportementales de qualité et à monétiser des tendances d’audience auparavant invisibles, transformant ainsi les données en résultats commerciaux tangibles », déclare Loke Peng Yuen, responsable du développement commercial et des ventes mondiales chez IBM.