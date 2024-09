Avec 275 ans d’expérience combinée entre BB&T et SunTrust, Truist (lien externe à ibm.com) sert environ 12 millions de foyers et détient les plus grosses parts dans de nombreux marchés à forte croissance du pays. L’entreprise propose un large éventail de services, notamment : banque de détail, pour les petites entreprises, et banque commerciale ; gestion des actifs ; marchés de capitaux ; immobilier commercial ; services bancaires aux entreprises et aux institutions ; assurance ; prêts immobiliers ; paiements ; prêts spécialisés ; gestion de patrimoine.