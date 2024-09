Le puissant fleuve Mississippi est un élément vital de l’économie américaine et internationale, avec plus de 4 millions de tonnes de marchandises nationales et importées chargées et déchargées entre ses rives chaque année. Tricon Steamship Agency, située à Baton Rouge en Louisiane, joue un rôle essentiel dans la livraison et l’exportation de ces produits qui nourrissent les nations. Ses agents de bord dirigent avec agilité les navires et leur cargaison tout au long de la voie navigable longue de 3 800 kilomètres et son réseau complexe de ports douaniers américains, de zones de garde-côtes et de prestataires de services répartis sur des dizaines de mouillages, quais, terminaux et ascenseurs. Le centre des opérations de l’agence de services des navires gère la logistique et les prestations de bout en bout, depuis la demande d’approvisionnements et la livraison, l’établissement des documents administratifs, douaniers et de fret, l’entretien des navires et les services de protection des cargaisons tout au long du voyage avant, pendant et après l’entrée du navire dans le Mississippi.

Bien que Tricon jouisse d’une excellente réputation en tant qu’agence de services maritimes, l’entreprise, vieille de quatre décennies, gère un système d’opérations et de gestion qui repose sur les connaissances institutionnelles de sa petite mais puissante équipe et sur la microgestion des processus opérationnels par ses employés, majoritairement des seniors. Sachant que son capital intellectuel sera perdu si ses employés partent à la retraite ou quittent l’entreprise, Tricon avait besoin de processus automatisés et documentés avec les meilleures réponses aux problèmes pour permettre le partage des connaissances indispensables du secteur et des processus, faciliter les nouvelles opérations et améliorer l’efficacité des communications.

Tricon s’est récemment intéressé à l’IA générative pour étudier comment cette technologie de pointe pouvait l’aider à relever les défis particuliers de l’entreprise. Ce que Tricon a découvert jusqu’à présent promet de transformer ses opérations avec un effet d’entraînement sur l’ensemble de ses activités, pouvant aussi bénéficier au secteur du transport maritime.