Basée à Istanbul, Toros Tarim (lien externe à ibm.com) a été fondée en 1974 et a commencé à produire de l'engrais en 1981. Cette société est le fleuron de Tekfen Agri-Industry Group, la plus grande organisation privée de Turquie dans son secteur. Avec plus de 800 salariés dans ses usines de Ceyhan, Mersin et Samsun, Toros Tarim est le principal producteur d'engrais de Turquie et se hisse au 63e rang des plus grandes entreprises industrielles de Turquie.

A propos de Selco Consulting

Basé à Istanbul, le partenaire commercial IBM Selco Consulting (lien externe à ibm.com) est une société de conseil dotée de capacités étendues en matière de gestion de la chaîne d’approvisionnement et de logistique En combinant les technologies de l’information et l’analyse avancée, Selco fournit une expertise multidisciplinaire pour le conseil en chaîne d’approvisionnement, l’analyse commerciale, le conseil en logiciels, la logistique de manutention et la logistique d’entreposage.