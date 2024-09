« TechD, l’un des principaux implémenteurs de services dans le domaine des données et de l’IA, se réjouit de pouvoir collaborer avec IBM pour mettre en œuvre et faire évoluer les cas d’utilisation de l’IA générative en entreprise. watsonx.ai apporte de la valeur et du choix sur le marché. Certains fournisseurs et produits d’IA générative ont déjà été expressément exclus par bon nombre d’entreprises. Afin de pouvoir tenir nos engagements, nous devons pouvoir nous appuyer sur des modèles contrôlés, gouvernés et éprouvés, capables de fonctionner même hors ligne. watsonx.ai répond à nos questions organisationnelles et contractuelles, tandis que les accélérateurs comme NeuralSeek nous permettent d’accélérer le déploiement et la maintenance. Ensemble, ces solutions nous permettent de réduire les délais de notre assistance client de 3 ou 4 mois à 3 ou 4 semaines, et ce dans de nombreux cas d’utilisation. »



Marc Martina

Chef d’entreprise, président-directeur général

Technology Dynamics, Inc. (TechD)