Au cours des deux dernières années, T-Soft a augmenté sa consommation de cloud de 300 %. L'évolutivité d'IBM Cloud aide T-Soft à s'adapter à l'évolution des besoins de consommation de ses clients. De plus, T-Soft continue de développer sa clientèle et son portefeuille de produits, et prévoit d'utiliser les services disponibles sur IBM Cloud pour faciliter le développement de produits. Par exemple, T-Soft exécute actuellement une preuve de concept (POC) d'IBM Cloud Kubernetes Service. « Les conteneurs sont la technologie la plus flexible et ils utilisent moins de ressources que les autres options. De plus, ils peuvent être gérés à distance », explique Avni Arikan, directeur technique chez T-Soft.

Selon Avni Arikan, gérer la plateforme technologique pour des milliers de clients n'est pas facile. « Le support technique d'IBM nous aide à tout surmonter », déclare-t-il. « Nous prévoyons de continuer à grandir ensemble. C'est un excellent partenariat. »