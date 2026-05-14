Accélérer les décisions de production tout en tenant compte des risques.

À mesure que la fabrication se développe et que les systèmes numériques se multiplient, les entreprises s’appuient de plus en plus sur des plateformes telles que les outils MES (Manufacturing Execution Systems, ou systèmes d’exécution de la fabrication), ERP (Enterprise Resource Planning) et APS (Advanced Planning and Scheduling, ou planification et ordonnancement avancés) pour gérer leurs opérations. Mais que se passe-t-il lorsque ces systèmes ne fonctionnent pas ensemble ?

Chez Suzhou Universal, la complexité croissante a engendré d’importants défis opérationnels. Les données étaient dispersées entre les systèmes, l’analyse de la qualité reposait largement sur des efforts manuels et la modification des plannings était lente et source d’erreurs. De simples requêtes intersystèmes pouvaient prendre jusqu’à 30 minutes, tandis que les problèmes de production étaient difficiles à identifier en temps réel.

En l’absence de couche de données unifiée et avec une automatisation limitée, le processus décisionnel ne parvenait pas à suivre le rythme des besoins de production. Sans changement, l’entreprise risquait de perdre en efficacité, de subir des baisses de qualité et de ne pas pouvoir répondre rapidement aux fluctuations de la demande.