Accélérer les décisions de production tout en tenant compte des risques.

L’IA agentique et l’orchestration unifient les données et la planification pour des opérations de fabrication plus intelligentes
À mesure que la fabrication se développe et que les systèmes numériques se multiplient, les entreprises s’appuient de plus en plus sur des plateformes telles que les outils MES (Manufacturing Execution Systems, ou systèmes d’exécution de la fabrication), ERP (Enterprise Resource Planning) et APS (Advanced Planning and Scheduling, ou planification et ordonnancement avancés) pour gérer leurs opérations. Mais que se passe-t-il lorsque ces systèmes ne fonctionnent pas ensemble ?
Chez Suzhou Universal, la complexité croissante a engendré d’importants défis opérationnels. Les données étaient dispersées entre les systèmes, l’analyse de la qualité reposait largement sur des efforts manuels et la modification des plannings était lente et source d’erreurs. De simples requêtes intersystèmes pouvaient prendre jusqu’à 30 minutes, tandis que les problèmes de production étaient difficiles à identifier en temps réel.
En l’absence de couche de données unifiée et avec une automatisation limitée, le processus décisionnel ne parvenait pas à suivre le rythme des besoins de production. Sans changement, l’entreprise risquait de perdre en efficacité, de subir des baisses de qualité et de ne pas pouvoir répondre rapidement aux fluctuations de la demande.
Pour relever ces défis, Suzhou Universal a fait appel à X-POWER afin de mettre en œuvre une plateforme d’IA agentique reposant sur IBM watsonx Orchestrate. L’objectif n’était pas seulement de déployer des agents d’IA, mais d’orchestrer les données, les workflows et les systèmes, afin de permettre une prise de décision intelligente et coordonnée à tous les niveaux des opérations de production.
La plateforme intègre les principaux systèmes d’entreprise (MES, ERP, APS et qualité) au sein d’une base de données unifiée. Grâce à la communication en langage naturel, les utilisateurs peuvent accéder à des informations, analyser la qualité de la production et gérer la planification de manière fluide, sans avoir à basculer entre les systèmes.
L’orchestration est au cœur de la solution. En coordonnant les données entre les systèmes et en permettant aux agents de travailler à partir d’un environnement commun, la plateforme garantit des résultats plus précis, cohérents et évolutifs. Les entreprises peuvent ainsi sortir de l’automatisation isolée au profit d’une intelligence connectée dans l’ensemble de leurs services.
Deux scénarios clés ont été mis en œuvre pour générer une valeur immédiate :
En orchestrant les données, les agents et les workflows, Suzhou Universal a transformé ses processus fragmentés en un système de production unifié et intelligent.
Grâce à la plateforme d’IA agentique, Suzhou Universal a considérablement gagné en efficacité opérationnelle et accéléré sa prise de décision. Les requêtes intersystèmes qui prenaient autrefois jusqu’à 30 minutes sont désormais traitées en quelques secondes, tandis que l’analyse automatisée réduit le temps de traitement de 30 minutes à moins d’une minute.
L’agent intelligent d’enquête sur la qualité permet d’identifier plus rapidement les problèmes de production. La précision du diagnostic des causes racines est ainsi améliorée de 60 %, ce qui permet aux équipes de réagir de manière proactive. Parallèlement, l’agent de planification de la production améliore l’agilité : il augmente l’efficacité de la planification de plus de 30 % tout en réduisant les erreurs manuelles de 70 % grâce à des workflows de validation intégrés.
En éliminant les silos de données et en permettant des analyses orchestrées en temps réel, Suzhou Universal opère désormais avec plus de rapidité, de précision et de confiance. La plateforme offre une base évolutive pour l’innovation future, soutenant les progrès continus dans la fabrication intelligente et axée sur les données.
Suzhou Universal est une entreprise de fabrication basée en Chine, spécialisée dans la production de chaînes industrielles et de composants de précision. Basée à Suzhou, elle fournit des solutions de fabrication évolutives et de haute qualité, soutenues par des systèmes de production et de qualité avancés, à des clients internationaux dans les secteurs de l’automobile et de l’industrie.
X-POWER (Suzhou) Information Technology Co., Ltd. est un éditeur de logiciels de fabrication intelligente et de solutions numériques intégrées, fondé en 2018 et basé à Suzhou, en Chine. Avec le soutien de Suzhou Global Technology, la société aide les petites et moyennes entreprises de fabrication à gagner en efficacité, en qualité et en flexibilité.
© Copyright IBM Corporation, mai 2026.
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Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.