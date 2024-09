« Les applications potentielles de watsonx sont vastes : il ouvre un champ des possibles très intéressant.

Navjot Bhogal

Vice-président et directeur mondial cloud et données

STL Digital

« Grâce à la puissance des modèles watsonx.ai et la capacité d’exploiter les données gouvernées dans watsonx.data, nous pouvons créer, entraîner, optimiser et déployer des modèles personnalisés à grande échelle. Cela nous permettra d’obtenir des informations précieuses pour mieux servir nos clients. »

Raman Venkatraman

PDG

STL Digital

« Nos clients placent les données et l’IA au centre de tout ce que nous faisons pour améliorer la récupération, optimiser la production, renforcer la sécurité et maximiser la productivité dans toutes nos opérations ».

Gopinathan Krishnaswami

Vice-président et responsable de la verticale du secteur des technologies

STL Digital

« Le bon socle de données, l’accès simplifié aux données et l’automatisation à grande échelle rendent cela possible, c’est pourquoi watsonx sera un élément critique de notre stratégie. Watsonx.data nous permettra de facilement accéder aux données générées par les capteurs sur le terrain et dans les différentes usines de traitement et d’effectuer des analyses prédictives en temps réel. Nous sommes impatients d’explorer tous les cas d’utilisation possibles grâce à la puissance de watsonx.ai et la possibilité d’exploiter les données gouvernées dans watsonx.data pour créer, entraîner, optimiser et déployer des modèles personnalisés à grande échelle ».

Jerry Endlich

Président

Sterling Technology Group