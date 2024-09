« L'équipe de Sterling Technology Group est ravie de montrer aux clients comment ils peuvent débuter ou optimiser leur parcours en matière d'IA avec watsonx. Cette solution permet aux entreprises d'intégrer l'IA dans leur organisation avec rapidité, précision et confiance, le tout via une plateforme intégrée unique. »

« Bien que certaines organisations puissent se concentrer sur une application particulière, watsonx.data, watsonx.ai ou watsonx.governance, notre équipe préfère présenter un véritable "cas d’utilisation" éprouvé, reproductible et applicable de bout en bout. Grâce à la collaboration, nous pouvons démontrer comment tirer parti de la plateforme pour sécuriser les données en déployant et en surveillant des solutions d'IA explicables et fondées sur les données. Laissez-nous vous montrer comment exploiter efficacement l’IA générative pour améliorer l’expérience utilisateur, accroître l’efficacité de votre marketing ou rationaliser vos efforts de modernisation de l’IA ».



Jerry Endlich

Président

Sterling Technology Group (Sterling Tech)