Dans le secteur ferroviaire, les passagers dépendent de plus en plus des services en ligne pour planifier leurs voyages et réserver leurs billets. Srbijavoz, la compagnie ferroviaire nationale serbe, a développé un système de billetterie interne sur mesure pour rendre les voyages plus pratiques que jamais. Sur le site Web ou l’application mobile de Srbijavoz, les clients peuvent acheter des billets de train pour des trajets nationaux et internationaux et recevoir des informations en temps réel sur leur voyage.

Pour offrir cette gamme de fonctionnalités, le système s’appuie sur un réseau vaste et complexe de serveurs et de bases de données. Avec l’expansion des infrastructures ferroviaires en Serbie et l’ouverture de nouvelles lignes à grande vitesse, Srbijavoz a vu son nombre de clients passer de 2,6 millions à plus de 7 millions en seulement deux ans. Cette croissance rapide a exercé une pression extrême sur le système de billetterie, entraînant des temps d’arrêt prolongés et risquant de mécontenter les clients.

« Notre système de billetterie doit fonctionner 7 jours sur 7, car nous perdons des revenus lorsque nous ne vendons pas de billets », explique Zoran Stevanovic, chef de projet informatique chez Srbijavoz. Il décrit les inconvénients de l’ancien système : « Nous subissions régulièrement jusqu’à cinq heures de temps d’arrêt en production. Avec un système aussi vaste et dynamique, mon équipe devait passer des heures à rechercher la cause du problème avant même de pouvoir commencer à travailler sur une solution. »

Srbijavoz recherchait une solution de surveillance des applications qui aiderait l’équipe informatique à identifier plus rapidement la source des problèmes, afin de garantir la disponibilité du système de billetterie 24 heures sur 24.