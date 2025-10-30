Srbijavoz s’associe à Ibis Solutions pour déployer IBM Instana
Dans le secteur ferroviaire, les passagers dépendent de plus en plus des services en ligne pour planifier leurs voyages et réserver leurs billets. Srbijavoz, la compagnie ferroviaire nationale serbe, a développé un système de billetterie interne sur mesure pour rendre les voyages plus pratiques que jamais. Sur le site Web ou l’application mobile de Srbijavoz, les clients peuvent acheter des billets de train pour des trajets nationaux et internationaux et recevoir des informations en temps réel sur leur voyage.
Pour offrir cette gamme de fonctionnalités, le système s’appuie sur un réseau vaste et complexe de serveurs et de bases de données. Avec l’expansion des infrastructures ferroviaires en Serbie et l’ouverture de nouvelles lignes à grande vitesse, Srbijavoz a vu son nombre de clients passer de 2,6 millions à plus de 7 millions en seulement deux ans. Cette croissance rapide a exercé une pression extrême sur le système de billetterie, entraînant des temps d’arrêt prolongés et risquant de mécontenter les clients.
« Notre système de billetterie doit fonctionner 7 jours sur 7, car nous perdons des revenus lorsque nous ne vendons pas de billets », explique Zoran Stevanovic, chef de projet informatique chez Srbijavoz. Il décrit les inconvénients de l’ancien système : « Nous subissions régulièrement jusqu’à cinq heures de temps d’arrêt en production. Avec un système aussi vaste et dynamique, mon équipe devait passer des heures à rechercher la cause du problème avant même de pouvoir commencer à travailler sur une solution. »
Srbijavoz recherchait une solution de surveillance des applications qui aiderait l’équipe informatique à identifier plus rapidement la source des problèmes, afin de garantir la disponibilité du système de billetterie 24 heures sur 24.
Après une analyse approfondie du marché, Srbijavoz a choisi de collaborer avec Ibis Solutions, partenaire commercial Gold d’IBM. Ensemble, ils ont déployé IBM Instana comme solution d’observabilité des applications ferroviaires.
« Nous avons pris notre temps pour sélectionner la solution afin d’être sûrs de prendre la bonne décision, se souvient M. Stevanovic. Ibis s’est montré incroyablement patient avec nous tout au long du processus et était toujours disponible par téléphone. Mon équipe et la leur sont devenues une seule et même unité. »
En étroite collaboration avec son partenaire de confiance, Srbijavoz a déployé IBM Instana en seulement 30 jours sur l’ensemble du système de billetterie, y compris les applications Web, IIS et plusieurs bases de données. Grâce à la surveillance enrichie par l’IA d’Instana, Srbijavoz reçoit désormais des notifications instantanées en cas de problèmes, tels que des appels API lents ou des requêtes de base de données échouées.
Grâce à Instana, l’équipe informatique de Srbijavoz peut désormais identifier et résoudre rapidement plusieurs problèmes au niveau du front-end et du back-end du système de billetterie essentiel à l’activité. Par exemple, lorsque les utilisateurs de l’application mobile ont signalé des problèmes de connexion, l’équipe d’assistance a rapidement déterminé que la cause était liée à des caractères spéciaux non pris en charge dans les mots de passe. Grâce aux informations en temps réel fournies par Instana, l’équipe de développement a identifié le problème en quelques clics, rétablissant rapidement l’accès et améliorant l’expérience utilisateur.
À une autre occasion, les utilisateurs ont signalé des performances médiocres sur une application Web critique. Grâce à Instana, l’équipe a immédiatement découvert que le ralentissement était lié à des problèmes de performances dans la base de données Oracle sous-jacente. En analysant les requêtes lentes identifiées par Instana, l’équipe a mis en place un indexage ciblé de champs spécifiques de la base de données. Les temps d’exécution des requêtes ont considérablement diminué et les performances Web sont revenues à des niveaux optimaux, offrant une expérience fluide aux utilisateurs.
Pour l’équipe informatique réduite de Srbijavoz, composée de dix personnes, Instana a permis de libérer un temps considérable, leur permettant de se consacrer au développement d’expériences clients numériques innovantes. « IBM Instana, c’est le coéquipier en plus qui fait la différence », confirme M. Stevanovic.
Plus important encore, la surveillance proactive et la résolution rapide des problèmes ont aidé Srbijavoz à éliminer les temps d’arrêt de son système de billetterie, permettant ainsi aux passagers d’être informés 7 jours sur 7. « Depuis le déploiement d’IBM Instana, nous n’avons pas connu une seule minute d’indisponibilité », déclare M. Stevanovic.
Alors que Srbijavoz continue d’améliorer ses services, l’entreprise prévoit de travailler avec Ibis pour déployer Instana sur l’ensemble de son infrastructure informatique cloud hybride, y compris son environnement SAP et ses images Amazon Machine Images dans AWS. « Nous continuons d’apprendre et d’approfondir notre expertise sur IBM Instana, et nous voyons un potentiel beaucoup plus important pour cette solution au sein de Srbijavoz », conclut M. Stevanovic.
Forte de plus de 140 ans d’histoire, Srbijavoz est la compagnie ferroviaire nationale de transport de passagers en Serbie. La société exploite des trains interurbains, régionaux et internationaux, et transporte plus de 7 millions de passagers par an.
Membre de l’Ibis Group, Ibis Solutions est l’un des principaux fournisseurs de solutions informatiques en Europe du Sud-Est, aidant les entreprises à prospérer à l’ère numérique.
