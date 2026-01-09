Le système CAPAM de Simora, fonctionnant avec IBM Maximo, transforme la gestion des actifs hospitaliers
Dans le domaine de la santé, chaque instant peut être crucial pour la survie d’un patient. Pourtant, les professionnels de santé passent régulièrement un temps précieux à naviguer dans des systèmes informatiques complexes, à rechercher le bon équipement ou à remplir des formulaires pour solliciter des réparations. Afin de relever ces défis et d’améliorer les résultats pour les patients en Pologne, le gouvernement polonais a augmenté le financement des initiatives de numérisation des hôpitaux.
Simora, l’un des principaux partenaires commerciaux IBM en Pologne, a vu là une opportunité d’adapter sa solution de gestion des actifs CAPAM aux workflows du secteur de la santé. Basé sur IBM Maximo Application Suite, CAPAM s’intègre de manière transparente aux systèmes hospitaliers afin de créer un référentiel de connaissances centralisé enrichi par l’IA et un système de suivi des actifs.
« Imaginez qu’une pompe à perfusion tombe en panne dans le service, explique Julia Czernek, spécialiste en technologie d’IA chez Simora. En général, un professionnel de santé doit appeler le service technique ou rechercher dans l’inventaire pour trouver la pompe en état de marche la plus proche. En adaptant le système intelligent de gestion des actifs dans CAPAM aux hôpitaux, nous avons pu éliminer ce travail manuel et aider les hôpitaux à réagir plus rapidement aux changements, ce qui leur a finalement permis de consacrer plus de temps aux soins des patients. »
Lors du développement initial de CAPAM, Simora a opté pour IBM Maximo. La solution IBM offrait un cadre robuste et évolutif, permettant de réduire de plusieurs mois le temps de développement par rapport à la conception d’une solution à partir de zéro. Cette approche a permis une infinité de cas d’utilisation et des capacités d’intégration inégalées.
« Grâce aux API Maximo, nous pouvons connecter rapidement et de manière transparente CAPAM aux plateformes ERP et aux bases de données des hôpitaux, créant ainsi une base de connaissances centralisée à laquelle les employés peuvent accéder sans avoir à passer d’un système à l’autre », confirme J. Czernek.
Simora a personnalisé CAPAM, initialement conçu pour le secteur industriel, en créant différents modules adaptés à des processus hospitaliers spécifiques. Grâce au module Passport, un professionnel de santé peut créer un passeport numérique complet pour chaque équipement, comprenant ses spécifications techniques et son historique de maintenance. Le module prend également en charge les processus d’inventaire des actifs à l’échelle de l’hôpital. En outre, il peut être étendu pour utiliser des étiquettes RFID (identification par radiofréquence) et des bracelets d’identification des patients, permettant au personnel de scanner des objets ou des personnes pour accéder à des informations en temps réel. Grâce à ces informations, le personnel peut, par exemple, localiser rapidement du matériel de remplacement en cas d’urgence. CAPAM contient également un module d’assistance que les employés peuvent utiliser pour enregistrer des demandes de réparation et poser des questions techniques.
Le module Accreditation assiste les hôpitaux dans la gestion des événements indésirables en aidant le personnel à signaler et à documenter les incidents directement dans le système. Il permet de générer des rapports d’incident complets avec l’aide d’un assistant d’IA, ce qui facilite l’analyse des causes profondes et encourage les mesures correctives pour se conformer aux normes d’accréditation.
De plus, le module Identification propose une application mobile basée sur Maximo Mobile pour informer les employés et les patients des risques potentiels d’infection croisée dans différentes zones de l’hôpital.
Le système innovant CAPAM, désormais déployé dans cinq hôpitaux en Pologne, dont l’hôpital provincial spécialisé St. Barbara nº 5 à Sosnowiec, permet aux établissements de santé de rationaliser la gestion de toutes leurs ressources, du parc automobile aux appareils médicaux en passant par le personnel. Grâce à IBM Maximo, CAPAM peut prolonger la durée de vie des équipements de 17 % en moyenne et améliorer le temps moyen de réparation de 57 %.
Après avoir adopté CAPAM, les hôpitaux ont signalé une réduction de 45 % du temps consacré aux tâches administratives. De plus, les organisations qui déploient les solutions Maximo signalent, en moyenne, une réduction de 47 % des incidents imprévus liés aux temps d’arrêt des équipements ou des sites, et des bénéfices annuels de 13,9 millions de dollars.
Simora utilise la plateforme IBM Maximo pour intégrer des ressources de données externes, telles que l’ERP et la logistique, à CAPAM. S’appuyant sur ces ressources, Simora a mis en place un assistant alimenté par l’IA, appelé Simon AI, qui répond aux questions courantes.
J. Czernek précise : « Au lieu de disperser l’attention des équipes techniques ou de parcourir des documents de procédure, les professionnels de santé peuvent discuter avec Simon AI comme s’ils s’adressaient à un collègue. En arrière-plan, l’assistant accède en toute sécurité à la base de connaissances de l’hôpital et fournit rapidement la réponse. »
Grâce à la base de connaissances centralisée basée sur l’IA, les professionnels de santé peuvent désormais prendre des décisions fondées sur des données et améliorer les pratiques standard, ce qui, au final, améliore le bien-être des patients. Dans le même temps, Simon AI utilisant le référentiel pour répondre aux questions répétitives, les équipes sont libres de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
« On ne peut pas séparer CAPAM de Maximo : sans le "moteur" de Maximo, CAPAM et Simon AI n’existeraient pas, conclut J. Czernek. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec IBM afin de faire évoluer CAPAM et d’aider les hôpitaux à conserver leur niveau d’efficacité, de sécurité et de conformité. »
Basés à Katowice, en Pologne, les membres de Simora comptent plus de 15 ans d’expérience dans la fourniture de solutions informatiques complètes, axées sur la rationalisation des processus de gestion et de sécurité. La solution CAPAM de Simora offre des capacités unifiées de gestion des services, de contrôle qualité et de gestion des actifs pour de nombreux secteurs.
Utilisez IBM Maximo afin de créer des solutions complètes pour vos clients avec des tableaux de bord intuitifs, des workflows automatisés et des analyses prédictives.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM et IBM Maximo sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.