Lors du développement initial de CAPAM, Simora a opté pour IBM Maximo. La solution IBM offrait un cadre robuste et évolutif, permettant de réduire de plusieurs mois le temps de développement par rapport à la conception d’une solution à partir de zéro. Cette approche a permis une infinité de cas d’utilisation et des capacités d’intégration inégalées.

« Grâce aux API Maximo, nous pouvons connecter rapidement et de manière transparente CAPAM aux plateformes ERP et aux bases de données des hôpitaux, créant ainsi une base de connaissances centralisée à laquelle les employés peuvent accéder sans avoir à passer d’un système à l’autre », confirme J. Czernek.

Simora a personnalisé CAPAM, initialement conçu pour le secteur industriel, en créant différents modules adaptés à des processus hospitaliers spécifiques. Grâce au module Passport, un professionnel de santé peut créer un passeport numérique complet pour chaque équipement, comprenant ses spécifications techniques et son historique de maintenance. Le module prend également en charge les processus d’inventaire des actifs à l’échelle de l’hôpital. En outre, il peut être étendu pour utiliser des étiquettes RFID (identification par radiofréquence) et des bracelets d’identification des patients, permettant au personnel de scanner des objets ou des personnes pour accéder à des informations en temps réel. Grâce à ces informations, le personnel peut, par exemple, localiser rapidement du matériel de remplacement en cas d’urgence. CAPAM contient également un module d’assistance que les employés peuvent utiliser pour enregistrer des demandes de réparation et poser des questions techniques.

Le module Accreditation assiste les hôpitaux dans la gestion des événements indésirables en aidant le personnel à signaler et à documenter les incidents directement dans le système. Il permet de générer des rapports d’incident complets avec l’aide d’un assistant d’IA, ce qui facilite l’analyse des causes profondes et encourage les mesures correctives pour se conformer aux normes d’accréditation.

De plus, le module Identification propose une application mobile basée sur Maximo Mobile pour informer les employés et les patients des risques potentiels d’infection croisée dans différentes zones de l’hôpital.