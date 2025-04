Relever les défis de la maintenance des équipements L’industrie automobile connaît une croissance rapide, et avec elle une pression croissante pour maintenir la fiabilité des équipements, réduire les coûts de maintenance et assurer une qualité de production constante. Pour les grands constructeurs automobiles, les approches traditionnelles de la gestion et de la maintenance des équipements ne sont plus suffisantes. Voici les principaux défis qu’ils rencontrent : Difficultés techniques liées à la maintenance : la technologie progressant rapidement, les techniciens de maintenance doivent constamment mettre à jour leurs compétences et consacrer beaucoup de temps à l’accès et à l’interprétation des données des équipements. Ces exigences entraînent des problèmes d’efficacité, une baisse de la satisfaction au travail et une diminution de la rétention des employés.





Coûts de maintenance élevés : les équipements automobiles sont complexes et le diagnostic des pannes nécessite des connaissances spécialisées. Ces problèmes augmentent la demande de personnel qualifié, font grimper les coûts de main-d’œuvre et limitent la flexibilité dans l’affectation des effectifs.





Qualité de maintenance inégale : le fait de s’appuyer sur l’expérience personnelle pour les tâches de maintenance entraîne des résultats variables, ce qui rend difficile de diagnostiquer les problèmes avec précision et de maintenir des performances constantes des équipements. Cette disparité a un impact négatif sur la qualité de la production et réduit la stabilité du cycle de vie des équipements. Pour relever ces défis, une importante coentreprise automobile en Chine s’est mise en quête d’une solution intégrée capable d’automatiser, de numériser et de normaliser ses processus de maintenance. L’objectif était d’améliorer l’efficacité, de réduire les coûts et d’améliorer la satisfaction des utilisateurs tout en établissant un cadre solide pour la gestion des actifs de l’entreprise.

Coûts du temps moyen de réparation de 13 à 9 minutes 28 % de réduction du nombre d’heures de formation, soit une économie de trois mois de formation ainsi que des milliers de dollars

L’avenir des entreprises réside dans la transformation numérique intelligente, et IBM Maximo est la solution idéale pour y parvenir. La mise en œuvre réussie de ce projet reflète non seulement la position de leader de Shuto Technology dans le domaine de la gestion des actifs d’entreprise, mais met également en évidence notre compréhension approfondie et notre savoir-faire dans la combinaison de l’innovation et de la maintenance des équipements. Shuto Technology entend maintenir un partenariat étroit avec IBM, accélérer ses efforts de R&D et de déploiement, et continuer à innover dans le but de bâtir un écosystème de gestion des équipements plus intelligent et plus efficace, qui offre à ses clients une croissance durable et une valeur ajoutée. Zhu Shufeng Directeur général Shuto Technology

Des outils alimentés par l’IA pour améliorer l’efficacité et la productivité En collaboration avec les équipes IBM Client Success et IBM Lab en Chine, Shuto Technology a exploité les capacités alimentées par l’IA d’IBM Maximo Application Suite afin de mettre au point une solution complète pour améliorer les opérations de maintenance. Cette solution intégrée combine la cartographie intelligente des connaissances, les diagnostics de maintenance pilotés par l’IA et l’assistance à distance par réalité augmentée (RA) pour fournir un assistant de gestion des actifs d’entreprise (EAM) amélioré par l’IA pour l’industrie automobile.



Voici les principales fonctionnalités de la solution :

Graphe de connaissances intelligent : grâce à l’IA, la solution Maximo permet de créer une base de connaissances dynamique qui offre aux équipes de maintenance un moyen rapide de localiser les données essentielles des équipements, réduisant ainsi considérablement le temps passé à effectuer des recherches manuelles.





Diagnostic de maintenance piloté par l’IA : des modèles d’IA avancés effectuent des analyses de défauts, évaluent les probabilités des défauts et s’améliorent continuellement grâce au machine learning (ML), ce qui garantit des diagnostics plus rapides et plus précis.





Assistance à distance par réalité augmentée : les outils de réalité augmentée fournissent des conseils avisés, interactifs et en temps réel, ce qui améliore la précision du dépannage et permet une collaboration à distance plus fluide. Cette combinaison d’IA et de RA a permis aux équipes de maintenance de disposer d’une suite complète d’outils, réduisant ainsi le temps moyen de réparation (MTTR) de 25 % et augmentant l’efficacité globale. En s’intégrant parfaitement aux systèmes existants, la solution forme un écosystème unifié et évolutif qui permet de gérer et d’optimiser les processus de maintenance dans toute l’entreprise.

Amélioration de l’efficacité, renforcement des équipes et croissance durable Le déploiement d’IBM Maximo Application Suite et de son assistant de maintenance intelligent, IBM Maximo Assistant, a permis d’optimiser les opérations de maintenance et de gagner en efficacité : Amélioration de l’efficacité de l’acquisition d’informations :

IBM Maximo Application Suite a simplifié l’accès aux données de maintenance, en remplaçant les recherches manuelles par un positionnement intelligent des données, en améliorant la transparence, en normalisant les workflows et en renforçant la gestion des connaissances de l’entreprise.





IBM Maximo Application Suite a simplifié l’accès aux données de maintenance, en remplaçant les recherches manuelles par un positionnement intelligent des données, en améliorant la transparence, en normalisant les workflows et en renforçant la gestion des connaissances de l’entreprise. Réduction du temps de réparation :

Les modèles de diagnostic des pannes pilotés par l’IA identifient avec précision les causes profondes et proposent des solutions concrètes, ce qui réduit le MTTR. IBM Maximo Assistant fournit également une documentation de réparation pertinente et recommande des bonnes pratiques, ce qui améliore l’efficacité du dépannage.





Les modèles de diagnostic des pannes pilotés par l’IA identifient avec précision les causes profondes et proposent des solutions concrètes, ce qui réduit le MTTR. IBM Maximo Assistant fournit également une documentation de réparation pertinente et recommande des bonnes pratiques, ce qui améliore l’efficacité du dépannage. Intégration améliorée avec les systèmes informatiques existants :

IBM Maximo Application Suite s’intègre de manière transparente aux systèmes du client, générant des graphes de connaissances dynamiques sur la maintenance et contribuant à garantir une réflexion rapide et précise sur les données au sein de la plateforme de gestion des actifs, ce qui favorise une plus grande connectivité du système et le partage des données.





IBM Maximo Application Suite s’intègre de manière transparente aux systèmes du client, générant des graphes de connaissances dynamiques sur la maintenance et contribuant à garantir une réflexion rapide et précise sur les données au sein de la plateforme de gestion des actifs, ce qui favorise une plus grande connectivité du système et le partage des données. Mise en place du système de connaissances « à quatre pools » : Le système de connaissances « à quatre pools » (d’équipements, de cours, de talents et d’experts) soutient la formation continue et le développement des compétences, améliorant ainsi les compétences des employés et offrant des incitations basées sur les performances pour encourager l’amélioration continue. La solution a déjà permis de réduire le temps moyen de réparation de 13 à 9 minutes au sein de l’entreprise. Pour la suite, Shuto Technology et IBM prévoient d’étendre les capacités de la solution en l’intégrant à d’autres systèmes, tels que des plateformes de production et d’Internet des objets (IdO), afin d’optimiser davantage le partage des données et d’améliorer la maintenance interrégionale.