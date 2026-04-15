Une IA juridique fiable conçue pour les entreprises

S’appuyant sur IBM watsonx.data, la plateforme combine une récupération hybride et un déploiement sécurisé pour les environnements juridiques réglementés
La recherche juridique exige plus que de la rapidité : elle requiert précision, exhaustivité et citations vérifiables. Les cabinets d’avocats et les services juridiques qui traitent des centaines de milliers de documents ne peuvent se permettre des réponses partielles ou des erreurs. Obtenir « 70 % de la réponse » comporte un risque réel.
Les techniques modernes d’IA telles que la récupération sémantique et la génération augmentée de récupération (RAG) sont prometteuses, mais leur mise à l’échelle dans des environnements réglementés présente des défis. Les données juridiques sensibles, contenant souvent des données personnelles (PII) ou des données de santé protégées (PHI), peuvent devoir rester sur site en raison de contraintes réglementaires ou de risques.
Shorthills AI s’est donné pour mission de développer un assistant juridique basé sur l’IA de niveau production, capable de fournir des réponses traçables, sous plusieurs angles et étayées par des citations, tout en fonctionnant en toute sécurité à l’échelle de l’entreprise.
Shorthills AI a collaboré avec IBM pour créer une plateforme de recherche hybride prête à l’emploi à l’aide d’IBM watsonx.data et de Langflow. L’équipe a conçu une architecture modulaire combinant la recherche par mots-clés, vectorielle et basée sur des graphes.
Les documents ont été ingérés dans un data lake sécurisé, découpés de manière intelligente et enrichis par l’extraction d’entités (par exemple, noms de juges, types d’affaires, citations). Les embeddings ont été stockés dans watsonx.data pour prendre en charge la recherche hybride à l’échelle. Une couche de routage a dirigé les requêtes vers la méthode de recherche optimale (par mot-clé pour les identifiants de documents, par vecteur pour les questions sémantiques et par graphe pour un raisonnement juridique plus approfondi) en équilibrant coût, rapidité et pertinence.
Cette approche a transformé les workflows de recherche, passant de recherches manuelles et fragmentées à une récupération automatisée et contextuelle avec citations et reclassement pour plus de précision.
Avec IBM watsonx.data, Shorthills AI a apporté des améliorations mesurables : une exhaustivité multipliée par 4, une diversité des arguments juridiques multipliée par 9 et une amélioration de plus de 60 % en termes de rappel et de précision. Les temps de recherche ont diminué tandis que la pertinence s’est améliorée, permettant aux équipes juridiques de découvrir de multiples motifs de réfutation et d’étayer la jurisprudence de manière plus fiable.
Les chercheurs obtiennent désormais des résultats plus complets, étayés par des citations, au lieu de réponses partielles. La plateforme est évolutive, sécurisée et adaptée aux déploiements sur site requis par les secteurs réglementés.
À l’avenir, Shorthills AI prévoit d’étendre la solution avec des agents d’IA capables de rédiger des réponses, de résumer les conclusions et d’automatiser les workflows en aval, renforçant ainsi sa collaboration avec IBM en tant que partenaire technologique à long terme.
Fondée en 2018, Shorthills AI est une entreprise technologique spécialisée dans l’IA générative et les solutions d’ingénierie des données. Présente aux États-Unis, en Inde, au Canada et en Australie, elle sert des clients dans les secteurs juridique, de la santé et des entreprises, en développant des systèmes d’IA évolutifs qui génèrent un ROI mesurable grâce à l’automatisation intelligente et à la recherche avancée.
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Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.