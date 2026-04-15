Une IA juridique fiable conçue pour les entreprises

La recherche juridique exige plus que de la rapidité : elle requiert précision, exhaustivité et citations vérifiables. Les cabinets d’avocats et les services juridiques qui traitent des centaines de milliers de documents ne peuvent se permettre des réponses partielles ou des erreurs. Obtenir « 70 % de la réponse » comporte un risque réel.

Les techniques modernes d’IA telles que la récupération sémantique et la génération augmentée de récupération (RAG) sont prometteuses, mais leur mise à l’échelle dans des environnements réglementés présente des défis. Les données juridiques sensibles, contenant souvent des données personnelles (PII) ou des données de santé protégées (PHI), peuvent devoir rester sur site en raison de contraintes réglementaires ou de risques.

Shorthills AI s’est donné pour mission de développer un assistant juridique basé sur l’IA de niveau production, capable de fournir des réponses traçables, sous plusieurs angles et étayées par des citations, tout en fonctionnant en toute sécurité à l’échelle de l’entreprise.