Leader mondial de l’enablement, Seismic (lien externe à ibm.com) accompagne les entreprises dans leur stratégie d’engagement client et donne les moyens aux équipes d’agir et de stimuler la croissance des revenus. Seismic Enablement Cloud™️ est une plateforme d’enablement unifiée puissante qui fournit aux équipes en contact avec la clientèle les compétences, le contenu, les outils et les informations nécessaires pour se développer et prospérer. Des multinationales aux startups en passant par les petites entreprises, plus de 2 000 organisations à travers le monde font confiance à Seismic pour leurs besoins de sales enablement.