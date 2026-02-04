Ricoh Co., Ltd. (ci-après Ricoh), connue depuis longtemps pour son activité d'imprimantes multifonctions, a annoncé en 2020 sa transformation en « société de services numériques », marquant ainsi un abandon de son modèle commercial traditionnel centré sur les équipements de bureau.

Grâce à M&A et à l'expansion de nouveaux services numériques, Ricoh a développé ses activités à l'échelle mondiale tout en soutenant les initiatives DX de ses clients. Dans le même temps, l'entreprise a recherché l'efficacité opérationnelle et la DX interne en modernisant progressivement ses systèmes de base, optimisés au cas par cas depuis plus de 20 ans, en les orientant vers des plateformes centrées sur le SaaS.

Alors que les capacités et les attentes des services informatiques continuent de s’élargir, l’un des principaux défis a été l’avancement de la maintenance et des opérations. Étant donné que la valeur du système tend à diminuer immédiatement après sa mise en service, une amélioration continue est nécessaire pour maintenir son efficacité. Cependant, comme la maintenance et les opérations sont souvent considérées comme des coûts de continuité de l'activité, il subsistait une forte culture dans laquelle la réduction des coûts était prioritaire par rapport aux efforts visant à améliorer la sophistication ou à créer une nouvelle valeur.

Pour remédier à cette situation, Ricoh a commencé par introduire une perspective stratégique dans la maintenance et les opérations, en commençant par un changement radical de mentalité.