Pour améliorer la sophistication de la maintenance et des opérations, Ricoh s'est d'abord concentré sur le changement de mentalité organisationnelle. La maintenance et les opérations ont été repositionnées non pas comme de simples coûts, mais comme des activités stratégiques qui renforcent la valeur du système, avec des rôles et des attentes clairement définis. Comme l'explique Keitsune Hamanaka, directrice générale adjointe des processus, Données informatiques, département de la stratégie numérique et directrice du centre de contrôle informatique de l'entreprise, « nous prenons le temps de changer d'avis. Nous ne considérons plus le fait de ne pas dépenser d'argent comme une vertu, mais investir là où c'est nécessaire pour augmenter la valeur du système ».
Ricoh a également introduit des pratiques modernes telles que la surveillance des performances en permanence, l’intégration continue et le déploiement continu (CI/CD), ainsi que la gestion des performances, améliorant progressivement la visibilité des systèmes et favorisant des améliorations continues des opérations.
En 2015, IBM a conclu un partenariat stratégique pour soutenir la Transformation de Ricoh, en travaillant en étroite collaboration avec l'entreprise sur le développement, la maintenance et les Opérations de ses systèmes centraux. Lors de la première phase, les initiatives comprenaient l’amélioration de la productivité grâce à l’automatisation des tâches de routine basée sur la RPA, l’automatisation des tests tirant parti des actifs existants, ainsi que l’amélioration continue de la qualité opérationnelle.
Au cours de la deuxième phase, Ricoh a lancé des projets visant à moderniser les systèmes critiques de production à l’aide de SAP et à étendre la maintenance et le support opérationnel à l’ensemble de l’environnement SAP. Dans un domaine où la stabilité des opérations est souvent considérée comme allant de soi, Ricoh a adopté une approche stratégique, le personnel national et international travaillant au sein d'une seule équipe intégrée pour soutenir les systèmes de manière proactive.