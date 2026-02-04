Accélérer la DX et favoriser la transformation de l'entreprise grâce à la maintenance et aux opérations avancées

Ricoh travaille à moderniser les systèmes centraux en service depuis plus de 20 ans, tout en améliorant la sophistication de la maintenance et des opérations. Depuis 2015, l'entreprise entretient un partenariat stratégique avec IBM Japon, favorisant les réformes par l'utilisation de l'IA et de l'automatisation.

Des partenaires commerciaux se serrent la main après une négociation réussie
Défis pour faire avancer la maintenance et les opérations dans un contexte d’accélération de la DX

Ricoh Co., Ltd. (ci-après Ricoh), connue depuis longtemps pour son activité d'imprimantes multifonctions, a annoncé en 2020 sa transformation en « société de services numériques », marquant ainsi un abandon de son modèle commercial traditionnel centré sur les équipements de bureau.

Grâce à M&A et à l'expansion de nouveaux services numériques, Ricoh a développé ses activités à l'échelle mondiale tout en soutenant les initiatives DX de ses clients. Dans le même temps, l'entreprise a recherché l'efficacité opérationnelle et la DX interne en modernisant progressivement ses systèmes de base, optimisés au cas par cas depuis plus de 20 ans, en les orientant vers des plateformes centrées sur le SaaS.

Alors que les capacités et les attentes des services informatiques continuent de s’élargir, l’un des principaux défis a été l’avancement de la maintenance et des opérations. Étant donné que la valeur du système tend à diminuer immédiatement après sa mise en service, une amélioration continue est nécessaire pour maintenir son efficacité. Cependant, comme la maintenance et les opérations sont souvent considérées comme des coûts de continuité de l'activité, il subsistait une forte culture dans laquelle la réduction des coûts était prioritaire par rapport aux efforts visant à améliorer la sophistication ou à créer une nouvelle valeur.

Pour remédier à cette situation, Ricoh a commencé par introduire une perspective stratégique dans la maintenance et les opérations, en commençant par un changement radical de mentalité.
Une réduction de 28 % Une réduction de 28 % des effectifs en équivalent temps plein (ETP) sur 10 ans, de septembre 2015 à octobre 2025
IBM est notre partenaire le plus fiable et le plus précieux sur le terrain. Nous attendons avec impatience le support complet et continu d'IBM.
Keitsune Hamanaka Ricoh Corporation Directeur général adjoint, Processus, informatique et données, Département de la stratégie numérique ; Directeur du centre de contrôle informatique de l’entreprise
Tirer parti de l'IA et de l'automatisation pour réaliser des opérations sans contact

Pour améliorer la sophistication de la maintenance et des opérations, Ricoh s'est d'abord concentré sur le changement de mentalité organisationnelle. La maintenance et les opérations ont été repositionnées non pas comme de simples coûts, mais comme des activités stratégiques qui renforcent la valeur du système, avec des rôles et des attentes clairement définis. Comme l'explique Keitsune Hamanaka, directrice générale adjointe des processus, Données informatiques, département de la stratégie numérique et directrice du centre de contrôle informatique de l'entreprise, « nous prenons le temps de changer d'avis. Nous ne considérons plus le fait de ne pas dépenser d'argent comme une vertu, mais investir là où c'est nécessaire pour augmenter la valeur du système ».

Ricoh a également introduit des pratiques modernes telles que la surveillance des performances en permanence, l’intégration continue et le déploiement continu (CI/CD), ainsi que la gestion des performances, améliorant progressivement la visibilité des systèmes et favorisant des améliorations continues des opérations.

En 2015, IBM a conclu un partenariat stratégique pour soutenir la Transformation de Ricoh, en travaillant en étroite collaboration avec l'entreprise sur le développement, la maintenance et les Opérations de ses systèmes centraux. Lors de la première phase, les initiatives comprenaient l’amélioration de la productivité grâce à l’automatisation des tâches de routine basée sur la RPA, l’automatisation des tests tirant parti des actifs existants, ainsi que l’amélioration continue de la qualité opérationnelle.

Au cours de la deuxième phase, Ricoh a lancé des projets visant à moderniser les systèmes critiques de production à l’aide de SAP et à étendre la maintenance et le support opérationnel à l’ensemble de l’environnement SAP. Dans un domaine où la stabilité des opérations est souvent considérée comme allant de soi, Ricoh a adopté une approche stratégique, le personnel national et international travaillant au sein d'une seule équipe intégrée pour soutenir les systèmes de manière proactive.
Maximiser la valeur informatique pour stimuler la transformation numérique

En améliorant la maintenance et les opérations grâce à l’IA et à l’automatisation, Ricoh est parvenu à assurer la stabilité de ses systèmes et à accélérer la résolution des incidents. Grâce à la solution Application Maintenance and Operations (AMS) d’IBM, la société a réduit de 28 % ses effectifs équivalents temps plein (ETP) dédiés à la maintenance et aux opérations dans environ 90 applications commerciales et administratives, sur une période d’environ dix ans, de septembre 2015 à octobre 2025. Au-delà de la réduction des coûts, Ricoh a également réussi à réorienter le rôle de l’informatique vers la création de valeur stratégique.

Dans cette initiative, Ricoh a visualisé et suivi la création continue de valeur à travers des cadres de co-création tels qu’un modèle de partage douleur-avantage, dans lequel les défis et les avantages sont partagés, et un programme de réduction des coûts qui réduit les coûts grâce à l’adoption de nouvelles solutions. Combinés à l'utilisation de ressources hybrides nationales et mondiales, ces efforts ont contribué à accroître la motivation au sein de l'organisation informatique et à renforcer l'exécution de la DX dans l'ensemble de l'entreprise.

En ce qui concerne l’avenir, Keitsune Hamanaka note que « il est essentiel d’exploiter efficacement la technologie, et que la maintenance et les opérations sont particulièrement bien adaptées à l’IA ». Il ajoute que l'expertise approfondie d'IBM en matière d'IA a permis à Ricoh d'obtenir de nombreuses informations précieuses sur l'utilisation pratique de l'IA.

À l'avenir, Ricoh prévoit de faire progresser la co-création avec IBM en utilisant l'IA générative et l'IA basée sur les agents. IBM soutiendra le développement d’une base opérationnelle durable en proposant des solutions telles que « IA pour l'IT » et en tirant parti de l’expertise et des actifs acquis grâce à ses initiatives « Client Zéro », dans lesquelles IBM applique les dernières technologies à ses propres Opérations. Ce soutien sera assuré par un modèle hybride mondial intégrant des équipes au Japon, en Inde et aux Philippines.
Ricoh Corporation

Après s'être éloignée du secteur des imprimantes multifonctions qui définissait autrefois l'entreprise, Ricoh Company, Ltd. a déplacé vers devenir une entreprise de services numériques. Pour apporter plus de valeur à ses clients grâce à des services numériques, Ricoh mène une réforme opérationnelle et crée de la valeur grâce à l'utilisation de technologies d'IA et d'automatisation.

 Composants de la solution IBM Consulting
Soutenir la transformation des opérations informatiques et l’accélération DX grâce à l’IA et à l’automatisation

IBM® Consulting propose l'approche la plus adaptée à vos défis spécifiques.

 Transformez vos opérations informatiques avec IBM Consulting
Mentions légales

© Copyright IBM Corporation 2025. IBM et le logo IBM sont des marques d’IBM Corp. déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Les informations contenues dans le présent document étaient à jour à la date de sa publication initiale et peuvent être modifiées sans préavis par IBM. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou régions où IBM est présent.

Toutes les études de cas citées ou décrites sont présentées à titre illustratif et reflètent la manière dont certains clients ont utilisé les produits IBM, ainsi que les résultats qu’ils ont pu obtenir. Les chiffres réels en termes de coûts environnementaux et de performance peuvent varier d’un client à l’autre en fonction de la configuration et des conditions de fonctionnement.