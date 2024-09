Ricoh revoit sa stratégie et choisit de laisser derrière elle ses propres centres de données et d’essayer de faire appel à des fournisseurs de cloud commercial. La société décide alors que ses nouvelles activités en Australie constitueraient la première étape idéale, et cherche des moyens d’activer les nouveaux services UCS en apportant le moins de changements possible. Ricoh étudie l’offre IBM Cloud Bare Metal Servers et choisit le centre de données IBM Cloud Melbourne pour étendre son empreinte UCS, répliquant la même pile VMware vSphere et vCenter afin que ses applications continuent à s’exécuter comme auparavant.

Hiroyuki Kanda, du département Cloud Platform de Ricoh, continue : « Nous n’avons constaté aucun problème de perte de paquets et de latence, ce qui était l’une de nos préoccupations principales. Après avoir testé la connexion entre le centre de données de Melbourne et les centres de données sur site de Ricoh, et comparé le workload sous-jacent et les serveurs de diffusion vidéo, nous avons constaté que les IBM Cloud Bare Metal Servers pouvaient supporter des charges plus élevées et plus flexibles. »

Après un déploiement réussi à Melbourne, Ricoh continue sur sa lancée en déployant des serveurs supplémentaires à Amsterdam, à Washington DC et à Séoul (voir le schéma). Pour le workload local au Japon, où une grande partie des utilisateurs de Ricoh sont basés, le cloud privé et IBM Cloud ont fonctionné en parallèle jusqu’à ce que la migration vers le centre de données IBM Cloud Tokyo soit terminée, assurant un service continu pendant la transition.

« Nous avons pu passer en douceur des machines virtuelles sur site aux IBM Cloud Bare Metal Servers », explique Hiroyuki Kanda. « Comme aucune modification n’était nécessaire au niveau de la configuration des applications, nous avons simplement dû capturer les images, déplacer les machines virtuelles vers IBM Cloud et modifier les adresses IP. »