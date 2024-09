La nouvelle infrastructure a montré des résultats presque immédiatement. La capacité dynamique fournit à Rg19 un modèle de tarification à l’utilisation qui lui permet de maintenir une capacité tampon en vue d’une croissance future. L’entreprise ne sera facturée que pour cette capacité lorsque celle-ci est utilisée. Elle peut désormais rapidement intégrer de nouveaux clients et s’adapter aux changements de capacité, aligner les coûts sur l’utilisation des clients et faire profiter de cette flexibilité à ses clients. Les coûts étant désormais basés sur l’utilisation, Rg19 peut proposer des contrats plus courts et plus flexibles sans risque. La société peut aussi adapter sa capacité aux besoins de ses clients, sans payer pour plus que ce qu’ils utilisent. Comme l’utilisation des capacités n’est généralement pas linéaire, la structure de coûts de Rg19 s’en voit considérablement boostée et les clients observent une réduction des coûts d’exploitation. En outre, Rg19 prévoit de réduire ses coûts d’exploitation de 19 %, ce qui représenterait un avantage important pour ses résultats financiers.

Dans de nombreux projets de mise en œuvre, le financement occupe une place très importante car il peut aider les entreprises à démarrer des projets plus tôt et plus rapidement que ce qui est normalement possible.

« Le plus grand avantage, c’est que nous sommes désormais plus flexibles dans la façon dont nous pouvons proposer des offres sur le marché et dans la façon dont nous pouvons implémenter des solutions pour les clients. Nous excellons dans chaque SLA et sommes extrêmement satisfaits de la robustesse et de la capacité des systèmes », déclare Lars Nygren, directeur de la technologie chez Rg19.